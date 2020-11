Béisbol Cubano: pitcher tunero Carlos Juan Viera, MVP de la semana

Con amplia ventaja de 2 mil 670 votos a su favor, el pítcher tunero Carlos Juan Viera resultó el más destacado de la semana, según la encuesta popular convocada por el sitio oficial del béisbol cubano.

El exlanzador de Industriales y campeón olímpico de Atlanta 1996, Jorge Fumero, fue el encargado de darle la noticia vía telefónica al derecho, quien reafirmó el compromiso de seguir aportando a la causa de los leñadores.

En la ya habitual conferencia de prensa de los lunes a los 2:00 p.m. en el estadio Latinoamericano, se informó también que en segundo y terceros puestos quedaron el avileño Raúl González y el guantanamero Frank Navarro con 650 y 300 votos, respectivamente.

Viera, abridor por excelencia de la tropa de Pablo Civil, logró dos lechadas esta semana e impresionantes números: 2 JL, 2G; Pcl inmaculado de 0.00; 10 ponches; 5 BB y Whip de 0.75, en 16 entradas lanzadas.

Ernesto Reynoso, Comisionado Nacional de la disciplina, aclaró respecto a las subseries que comienzan este martes que la novena de Sancti Spíritus se mantiene en Matanzas, y enfrentará como home-club a la selección pinareña.

Reiteró, además, que desde el 21 de noviembre comenzó la recuperación de juegos suspendidos, cronograma que se extenderá hasta el 6 de enero. “Queremos hacerlo todo como lo planificamos. Que cada equipo tenga la oportunidad de luchar hasta el final por un puesto para la próxima etapa”.

Durante el encuentro se reconoció igualmente la labor de los periodistas de JIT, medio de prensa que ya acumula 25 años, difundiendo las principales actividades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Reprogramación de los juegos no celebrados o sellados

Fecha Estadio HC/VS Estado del juego

25 de nov Cándido González IJV – CMG No celebrado

25 de nov José R. Cepero ART – CAV No celebrado

28 de nov Julio A. Mella IJV – LTU Sellado en el 9no

2 de dic Augusto C. Sandino IJV – VCL No celebrado

23 de dic Cristobal Labra PRI – IJV No celebrado

28 de dic José A. Huelga IJV – SSP No celebrado

29 de dic Augusto C. Sandino IJV – VCL No celebrado

29 de dic Sede por definir PRI – SCU No celebrados (2)

3 – 4 ene — Subserie # 17 (completa) No celebrados

6 de ene Augusto C. Sandino VCL – CMG No celebrados (2)

(Tomado de Cubadebate)