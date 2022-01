Arasay, una chica “todoterreno” en Cienfuegos

Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que Arasay González Martínez es el más típico ejemplo de una joven de su tiempo, y no solo por una actitud comprometida con cuánta tarea demande de su esfuerzo físico e intelectual, sino también por la profundidad y madurez de su pensamiento y reflexiones, a pesar de los solo 28 años de edad recién cumplidos.

Ante un llamado de estudiantes de noveno grado para cubrir el déficit de docentes y especialistas en las enseñanzas general y especial, se formó como maestra emergente primero, y luego cursó la especialidad de licenciatura en Psicopedagogía.

Empero, por cosas del destino, Asaray enrumbó por derroteros profesionales diferentes, y tras vencer postgrados en Control de la Calidad y en otros perfiles, en defitiva hoy se desempeña en funciones del control interno en la Unidad Empresarial de Base Ferrocarriles Cienfuegos.

A la chica perlasureña la encontré hace poco en la planta de ensaque de azúcar del central insigne de Cienfuegos, el “14 de Julio”. Aquí, junto a otros 24 muchachos, forma parte de la brigada 60 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en respuesta a la convocatoria que hicieran la dirección provincial de esa organización y del Partido para cubrir la demanda de fuerza de trabajo en ese importante puesto del ingenio rodense.

“Es una tarea difícil que requiere de mucho compromiso, reconoce, pero dimos el paso al frente. La labor es dura y agotadora, es verdad; sin embargo, con deseos y entusiasmo todo se puede lograr. Y no crea, con solo cuatro días de labor, ya estamos como pez en el agua, como aquel que dice, pues luego de una breve capacitación y entrenamiento hemos logrado ensacar hasta 600 sacos en una jornada, y cargar en el mismo turno dos rastras con otros mil 600”.

Arasay aprovecha para recordar que este año, el próximo 4 de abril, se cumplen las seis décadas de constituida la UJC, y “en medio de la conmemoración, subraya, los jóvenes cubanos tenemos el deber moral de contribuir a cuanto frente de la economía y los servicios reclame de nuestro esfuerzo en esta etapa compleja que vive a la Patria. Luego, es el momento de enarbolar bien en alto la consigna ‘vamos con todo’, asumida por el colectivo, porque somos continuidad y futuro de la Revolución”.

Ante la observación de que es la única mujer de la brigada, responde convencida: “Para nada me siento relegada, al contrario, para mí es un privilegio y me compromete representar a la fuerza femenina es este puesto. Mis compañeros me apoyan y consideran, lo que no quiere decir que subvaloren mis posibilidades, así que ‘pego’ como el que más en cualquiera de las operaciones de la planta, aunque la mayor parte del tiempo la dedico a coser y etiquetar los envases del azúcar”.

Sin embargo, no es esta la primera “aventura”, como califica Arasay a ese tipo de incursión juvenil en tareas de choque. “He estado, dice, con igual disposición en varias movilizaciones a la siembra de caña, cosechas de cultivos varios, como la recogida de papa y tomate, y en algo que me marcó muy fuerte, pues tuve el honor de permanecer por 21 días en la línea roja del Centro Especializado Ambulatorio en apoyo a la asistencia de los pacientes críticos durante el pico pandémico de la COVID-19 en la provincia.

“Esta experiencia, recuerda emocionada la joven, además del conocimiento adquirido en cuanto a los procederes médicos en medio de una contingencia sanitaria de este tipo, me hizo mejor ser humano y despertó en mí sentimientos de solidaridad muy profundos, como aquel de participar en un exitoso parto de una madre infestada por la terrible enfermedad”.

Por supuesto, al arraigo de esos valores y principios contribuyeron las enseñanzas de sus padres, como también cuenta, y así lo reconoce esta chica “todoterreno”, la ascendencia sobre ella de los maestros de la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes y de los profesores de la secundaria básica Nguyen Van Troi y del centro de formación pedagógica.

Haber acudido a todas y cada una de las convocatorias, ya en la esfera productiva, ya en los servicios, la han hecho crecer como persona y revolucionaria de estos tiempos de comprometimiento de las nuevas generaciones, a sabiendas de que en las manos y creatividad de los pinos nuevos —como definiera nuestro Héroe Nacional, José Martí a ese segmento e la socidad—, está el futuro y sostenibilidad del socialismo, que es decir la prosperidad y soberanía de la nación cubana.