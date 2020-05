El amor de Cheo, más allá de los guarismos

Tal vez no exista trabajador activo más longevo en la industria azucarera cubana que José Nicolás Álvarez Acevedo, Cheo para los conocidos. Sin embargo, nadie descubre las 80 primaveras encubiertas tras el rostro bonachón de intensa mirada de mar, ojos vivaces que han devorado millones de guarismos a lo largo de 60 años como contador.

La pregunta era obvia y esperada. Entonces, se afinca en los recuerdos mientras se arrellana en la vieja butaca de trabajo, la de tantos años, una suerte de trono imperial de cuentas y cálculos administrativos sobre la salud financiera del hoy central Antonio Sánchez, perteneciente al municipio de Aguada, en la provincia de Cienfuegos.

“Fue el hacendado don Manuel Carreño Martínez quien decide iniciar aquí la construcción de una fábrica de azúcar en 1903, tras la cesión de cuatro caballeríashecha por Manuel Antón Recio de Morales, marqués de la Real Proclamación. A la postre, así surgió el central Covadonga, cuyo nombre fue en honor a la virgen patrona de la región española de Asturias, lugar de nacimiento del dueño.

“La plantilla de trabajadores en aquellos momentos provenía toda de Matanzas, y para 1926 mi padre, también matancero, llegó aquí para asumir el cargo de capataz de piso de azúcar. Poco tiempo después decidió establecerse en el batey con su familia. A la sazón, yo era un pichoncito de yumurino”.

Por un momento, sus palabras quedan en suspenso, pero flota en el aire la historia de un pasado, en la cual el recuerdo y la añoranza pugnan por cotejar la historia del niño que dejó atrás amigos y una vida más confortable en la bien llamada Atenas de Cuba.

“Pero, figurase, a esa edad no podía opinar. Así que en este lugar transcurrieron los años de infancia, hasta que ya de joven matriculo el Instituto de Segunda Enseñanza en la ciudad de Matanzas. Las irregularidades de las clases, entre otros motivos, me hicieron desistir de los estudios.

“Luego, comencé a trabajar enla plaza de recaudador de los ferrocarriles vinculados al tiro de la caña al ingenio y otras transportaciones de pasajeros y de carga de la zona hacia la Ciénaga de Zapata, por donde también salía al principio el azúcar del ‘Covadonga’”.

Como para todos los cubanos, las postrimerías de la década de los años 50 también trajo cambios para la familia Álvarez Acevedo. Con la derrota de la dictadura de Fulgencio Batista iniciaba una nueva era para los cubanos, y el sector azucarero, considerado el principal renglón económico de la nación, sintió su impacto. Sobre aquella efervescencia revolotean ahora muchas evocaciones en la mente de Cheo.

“Después del triunfo de la Revolución, buena parte de losdirectivos en puestos claves del central se fueron del país; los jóvenes de entonces debimos asumir las plazas vacantes. Las circunstancias me obligaron a desempeñarme, indistintamente, de cajero, jefe de nómina, hasta llegar a especialista principal en Contabilidad.

“Retomé los estudios hasta hacerme economista, por supuesto, alternando el trabajo con la carrera de técnico medio en una escuela abierta en Aguada de Pasajeros. Fuimos un grupo numeroso quienes asistíamos a las clases nocturnas”.

Uno de los pasajes más vívidos de aquellos primeros añosen lo recuerdos del octogenario fue la invasión mercenaria por Playa Girón. Ahora la mirada se ilumina con un brillo distinto, lleva el índice a la sien coronada de la blanca melena, mientras hilvana los pormenores de la anécdota.

El propio Fidel nos pidió que impidiéramos la toma del ingenio por los invasores, y así fue, a pesar de que los paracaidistasenemigos se lanzaron en Jocuma, un sitio a pocos kilómetros del central. En aquellos momentos cada cual ocupó su puesto armado de machete o cualquier utensilioa modo de arma defensiva.

“A mí me tocó acuartelarme en la oficina, lugar escogido, además, para almacenar el armamento ocupado a los enemigos. Recuerdo la llegada aquí del máximo líder de la Revolución; hizo varias llamadas, impartió órdenes a varios comandantes del Ejército Rebelde presentes y luego partió para el frente de combate en Playa Larga.

“Sin lugar a dudas, la presencia del Comandante en Jefe en el lugar fue tremendo estímulo y a la vez compromiso para seguir defendiendo con garras y dientes la fábrica. Como siempre, Fidel estaba al frente de la tropa y en los lugares de mayor peligro.

“Como ve, tengo trayectoria suficiente para hablar con propiedad de las diferentes etapas de este central.A pesar de la diferencia de tecnología, al ‘Covadonga’ lo ha distinguido la producción de azúcar de excelente calidad, pero pienso que lo más importante es la preparación de los obreros y el sentido de pertenencia de los trabadores a lo largo de la historia de esta industria”.

Aunque parezca paradójico, no lo es. José Nicolás es un buen ejemplo para demostrar que en nada riñen las llamadas ciencias puras como la Matemática con el gusto por la literatura, la música y el arte en general.

“Leo mucho. Me gusta cualquier lectura, pero mis preferidas son las biografías de personajes ilustres, aunque también las novelas. Por supuesto, además de un buen libro, siempre me hago acompañar de la buena música, sobre todo la cubana, como hijo de la Atenas de Cuba, al fin, ¿no cree? En cuanto a la televisión, me inclino por los espacios informativos y los documentales de Multivisión”.

¿Se considera un hombre solo?

“Para nada. Me acompaña siempre el afecto de mis amistades, los sueños, la radio y los libros de mi pequeña biblioteca”.

A la pregunta de qué lo ha atado por tanto tiempo a esa silla, no duda en contestar.