A disimilitud de otras películas del subgénero de historietas adaptadas, para entender American Splendor hay que sentir irremisiblemente el ritmo cardíaco de la novela gráfica homónima de Harvey Pekar, en tanto uno y otra van a encadenarse dentro de la diégesis para soldar el que quizá sea el caso más curioso e inteligente de fundición de ambos mundos en un solo cuerpo narrativo. Es que el relato cinematográfico, así como los personajes que lo habitan, respira el mismo aire del comic, se alimenta de igual espíritu.

Pekar, Paul Giamatti en la cinta y a veces el propio historietista, o su voz en of, seg√ļn sea el inter√©s de la escena -en determinada secuencia incluso coinciden el aut√©ntico y el incorporado por el actor al imbricarse diferentes niveles de representaci√≥n-, fue un tipo tan singular en su extra√Īa personalidad como genial en sus percepciones sobre el desangelado entorno de la clase media baja-trabajadora estadounidense. Le escribi√≥ al dibujante Robert Crumb, desde el instante de fundaci√≥n de la yunta, los guiones para ese autobiogr√°fico escaneo a la m√©dula espinal del d√≠a a d√≠a de un contexto y su gente (pero sobre todo su Yo)¬† intitulado American Splendor. M√°s adelante, santificados por su compa√Īera definitiva: Joyce Brabner. E ilustrados, coloreados y entintados por varias talentudas manos en el decurso del texto.

Opus de culto aparecido en 1976 cuyo cenit se ubic√≥ en los ¬ī80 e hito de las vi√Īetas underground por d√©cadas, American‚Ķ representa la ant√≠tesis total de los comic-books de enfoque heroico fabricados en grandes tiradas de los cuales Harvey pasaba -la escena apertural del filme ya avisa bien de la materia pekariana. Cuanto se propuso a trav√©s de su material historietil consisti√≥ en transfundir no solo el desencanto de ese submundo nerd urbanita marginalizado donde circunvalaba, sino el agobio de muchas personas sensibles ante los derroteros tomados por la naci√≥n en diferentes √≥rdenes (cultural, psicosocial, econ√≥mico) y la forma c√≥mo se entronizaron all√≠ la desidia y los enfoques √ļnicos de un modo de vida asido a un perfil indiferenciado en cada una de las ‚Äúiguales y deprimentes ciudades‚ÄĚ de la Uni√≥n, cual reza el texto original y repite uno de los personajes centrales de la cinta.

Metatextual, interdisciplinaria, ub√©rrima en concebir al universo del cine como un escenario de libertad desconocedor de restricciones e imposiciones, dichosa en el establecimiento de un dispositivo de construcci√≥n peculiar que le arranca lascas al mockumentary, el docudrama, el documental reporteril, la animaci√≥n, los recursos propios del comic y el posmoderno trabajo con las intertextualidades y el juego con el dentro del dentro, la pel√≠cula tiene la osad√≠a entre otras tantas, por ejemplo, de mostrar un hecho real desde tres puntos de vista art√≠sticos diferentes. A su vez planos de representaci√≥n en confluencia:¬† los momentos en que Pekar y su media naranja, Joyce Brabner, reci√©n conocidos, conversan en la casa de √©ste y ella forma la gran vomitera por la comida que le cay√≥ mal en el restaurante al cual √©l la invitara en su primera salida, el espectador los recibe tridireccionalmente: desde la novela gr√°fica, la propia pel√≠cula que biograf√≠a al hombre al recrear el tebeo y la obra de teatro -tambi√©n adaptada de la historieta, seg√ļn el entendido dieg√©tico- que las reproducciones f√≠lmicas de Harvey y Joyce acuden a ver a una sala.

Mucha de la iron√≠a cong√©nita de Pekar -alguna vez llamado ‚Äúel Mark Twain de la clase obrera‚ÄĚ- sabroso ser real/personaje es incorporada a los di√°logos y el gui√≥n completo elaborado por los propios realizadores. Giamatti, gigante como luego nunca lo volvi√≥ a ser de igual modo, asimila en actuaci√≥n perfecta los rasgos psicol√≥gicos del exc√©ntrico, raro, tragic√≥mico, solitario, depresivo, af√≥nico psicosom√°tico, obsesivo-compulsivo archivero de Cleveland encargado de redactarle al no menos esquizoide Crumb las l√≠neas de la inolvidable novela gr√°fica. Hope Davis, bajo la piel de Joyce, no tiene que envidiarle a Giamatti. Se escribe f√°cil, pero resulta extraordinariamente dif√≠cil igualar y por momentos hasta superar composici√≥n histri√≥nica semejante. Tambi√©n resultar√≠a memorable, de no sobreactuarlo un til√≠n, la interpretaci√≥n de Judah Friedlander en el rol de Toby Radloff, un ‚Äúganso‚ÄĚ o very weird boy capaz de zumbarse un viaje de 420 kil√≥metros entre Cleveland y Toledo para ver la pel√≠cula Revenge of the Nerds. Perla humana incluida entre las poqu√≠simas personas o animales a quienes Pekar se dignaba a mirar, adem√°s de su pareja y el gato de sus momentos tristes. Es decir, de casi todos sus momentos.

Al emblema contracultural de Ohio que hizo del lema ‚ÄúOrdinary life is a pretty complex stuff: la vida cotidiana es algo bastante complicado‚ÄĚ frase c√©lebre, pese a acceder salir de su rutina inquebrantable para participar en el filme y que su rodaje le proporcionara la idea para confeccionar al lado de su pareja la novela gr√°fica American Splendor: Our Movie Year (sigui√©ndole la onda a Joyce en Our Cancer Year) su resultado general no le satisfizo a la larga. En principio ech√≥ loores por mont√≥n, pero luego algo, nadie sabr√° qu√©, le hizo variar de opini√≥n y disentir de lo dicho. Este mel√≥mano, cr√≠tico, escritor y juntadocumentos de ancestros polacos abandon√≥ el espacio de los vivos el 13 de julio de 2010, aun con ese mal sabor. Algo a la larga injusto e incomprensible -si bien quiz√° tales razonamientos no tengan caso en un tipo como √©l-, pues no se repiti√≥ aqu√≠ lo que en determinado momento lleg√≥ a sucederle en el show televisivo de la NBC Late Night with David Letterman, cuando le hirieron sensibilidad y ego en demas√≠a.

Dicha etapa, por cierto, Pulcini y Springer Berman la abordan en el largometraje mediante un formato que apela al material documental de archivo de las entrevistas, justo al integrarse al relato los di√°logos Pekar/Letterman, para con posterioridad encadenar la presencia del Harvey asumido por Giamatti al hilo de la acci√≥n como parte de una continuidad narrativa que en vez de resentirse por tal presunta ‚Äúviolentaci√≥n‚ÄĚ gana no ya en novedad total en tanto recurso, mas s√≠ en riqueza estil√≠stica al discurso f√≠lmico.