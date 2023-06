Altas coberturas de vacunación alcanza la provincia de Cienfuegos en la situación epidemiológica de la COVID-19, que en la población mayor de dos años de edad supera un 98 por ciento, y realizan un tercer refuerzo, a partir de los 19 años.

Consideran como serie primaria a los pacientes que tengan sus primeras tres dosis y el esquema completo, sería el que aplican posterior a los casos convalecientes a la enfermedad y a los que tengan al menos un refuerzo.

Para la vacunación de las gestantes utilizarán Abdala en la serie primaria, y en los refuerzo Abdala y la Soberana Plus, explica a 5 de Septiembre Digital la Doctora Ling Denisse Santeiro, Directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Ling Denisse Santeiro, Directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. / Foto: De la autora

“Aplicaremos un esquema a todos los niños que arriban a los dos años –apunta-, con la serie de Abdala o Soberana 02, y cierra la serie, la primera etapa con la Soberana Plus teniendo un refuerzo pasados los seis meses”.

En el caso de la población adulta se actualizará el estado inmunitario, de acuerdo con los grupos de riesgo. Están vacunando a los de 19 a 79 años de edad. La Doctora Ling Denisse insiste para que acudan a los servicios de Salud, con vistas a completar el esquema primario y tres vacunas de refuerzo.

Deben completar su esquema primario y los tres de refuerzo. Cienfuegos dispone de las vacunas necesarias para la situación epidemiológica de la COVID-19

Los adultos mayores de 70 años serán vacunados en grupos de riesgo para el personal de salud, hogares de ancianos, casas de abuelos, centros médico psicopedagógicos, reclusos y funcionarios de las prisiones, combatientes de Orden Interior, pacientes psiquiátricos crónicos institucionalizados, diabéticos, asmáticos, hipertensos y los que padecen insuficiencia renal crónica, entre otros incluyendo a trabajadores de granjas avícolas y porcinas.

“Si tiene evidencia del esquema completo, apunta Santeiro, con más de seis meses de las últimas dosis se aplica el refuerzo y otro pasados los seis meses e incluye aquellas que se enfermaron de la COVID-19 y fueron vacunadas como convalecientes.

“En casos de la serie primaria incompleta, las primeras tres dosis están incluidas en la vacunación, si no lo logró completar o en el caso de haber enfermado o transcurrido más de seis meses de la última dosis que se aplicó, se refuerza entonces a los seis meses posteriores.

“Para las que presentan la serie primaria incompleta y han transcurrido menos de seis meses de la última dosis, se completa el esquema primario y aplica un refuerzo a los seis meses de la última dosis.

“De no tener evidencia de la vacunación, y la paciente enfermó de la COVID-19 en un período mayor de seis meses a la captación, se reactiva en el momento y pasados los seis meses debe aplicarse.

“Cuando NO hay evidencia de la vacunación pero enfermó de la COVID-19 en un período menor de seis meses se aplica el refuerzo a los seis meses de la enfermedad y pasados también los seis meses. Si no tiene evidencia y de NO haber enfermado lleva tres dosis de la vacuna Abdala y un refuerzo a los seis meses posterior de concluir la serie primaria”.

“En el caso de las puérperas y madres con niños menores de dos años realizarán una actualización del estado, si tienen la evidencias del esquema completo, pero con menos de seis meses utilizar la última dosis y no aplicar el refuerzo.

“Para la evidencia del esquema completo, pero con más de seis meses, la última dosis entonces se aplica el refuerzo a los seis meses de lo que esté estipulado.

“Al igual que si posee la serie primaria incompleta, pero no enfermó y han transcurrido más de seis meses de la última dosis debe aplicarse tres dosis y un refuerzo a los seis meses.

“Con la serie primaria incompleta, pero NO enfermó y han transcurrido menos de seis meses de la última dosis se completará el esquema primario y el refuerzo a los meses posteriores de los seis”, dijo la fuente.