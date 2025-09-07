domingo, septiembre 7, 2025
Visita a Laos reafirma importancia de nexos bilaterales: Díaz-Canel

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista (PCC) y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy que su visita aquí ratifica la alta importancia concedida al desarrollo de los vínculos bilaterales y al diálogo político con Laos.

Díaz-Canel hizo la afirmación al ser recibido en el Palacio Presidencial por el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y mandatario laosiano, Thongloun Sisoulith, a quien agradeció todas las muestras de cariño y hospitalidad recibidas por la delegación de alto nivel que encabeza desde su llegada a esta capital la víspera.

El jefe de Estado cubano enfatizó que a Laos “nos unen estrechos, históricos e indestructibles lazo de amistad y colaboración”, y dijo conservar en su memoria muy gratos recuerdos de su anterior visita, en 2018, así como de los recientes encuentros con Sisoulith en Beijing, Moscú y Hanoi, adonde coincidieron en varias conmemoraciones.

En todos los casos, manifestó, hemos constatado que existe una relación de amistad sincera, honesta y muy fuerte, como lo son los vínculos entre nuestras naciones y pueblos.

Sisoulith, por su parte, coincidió con Díaz-Canel en destacar el hecho de haberse reunido en varias ocasiones en el último tiempo y señaló que esta visita será otro hito en las tradicionales relaciones de amistad entre los dos países y valdrá para profundizarlas y alcanzar mayores resultados.

Con posterioridad, el secretario general del PCC y presidente cubano sostuvo un encuentro con el primer ministro Sonexay Siphandone, en el cual señaló que los profundos lazos entre Cuba y Laos fundados por sus líderes históricos, Fidel Castro y Kaysone Phomvihane trascienden hasta hoy.

“Crecimos observando cómo se desarrollaron esas relaciones, de las que somos herederos y continuadores comprometidos”, enfatizó.

En su primera actividad oficial hoy aquí Diaz-Canel rindió tributo a los héroes y mártires en el céntrico monumento al Soldado Desconocido, donde depositó, en solemne ceremonia, una ofrenda floral.

La visita del secretario general del PCC y presidente cubano a Laos pone punto final a una gira iniciada en Vietnam y que continuó luego en China, desde donde viajó acá.

Al anunciar el periplo, la cancillería cubana señaló que “las visitas a Vietnam y China tienen un especial realce, al enmarcarse en el contexto del 65 aniversario de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre nuestros países”.

Mientras, en el caso de Laos se reafirma la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista.

Los vínculos históricos y fraternales entre Cuba y Laos, que establecieron relaciones diplomáticas en noviembre de 1974, datan desde fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando llegó a las cuevas de Viengsay, en la provincia de Houapanh, la primera brigada médica cubana para brindar servicios a la población.

