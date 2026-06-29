Viengsay Valdés integra jurado de Concurso de Ballet de Moscú

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 24 segundos

La directora del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay Valdés, integra hoy el jurado del XV Concurso Internacional de Ballet de Moscú, Rusia, donde compiten 158 bailarines de 30 países.

El certamen, considerado la Olimpiada del ballet, tiene lugar en el célebre Teatro Bolshói, del 25 de junio al 5 de julio.

De acuerdo con datos históricos del BNC, la carrera de Valdés exhibe momentos memorables en Rusia, pues en 2005 fue invitada a compartir una puesta del clásico Don Quijote con varias estrellas mundiales en el Palacio del Kremlin, para rendir homenaje a la prima ballerina assoluta rusa Maya Pisétskaya.

En 2009, la primera bailarina cubana bailó Don Quijote completo en el IX Festival Internacional de Ballet de San Petersburgo, junto a la compañía del Teatro Mariinsky y su primer bailarín Leonid Sarafanov como partenaire.

Durante aquel evento, Valdés visitó la academia Vaganova y sus ensayos fueron tomados por la profesora del Mariinsky Tatiana Terekhova, eminente bailarina de la última generación del Kirov.

En 2011, la artista asistió como invitada de honor al XI Festival Internacional de Ballet del Mariinsky, para protagonizar la obra Carmen en la Gala de Clausura, con esa prestigiosa compañía, en el propio teatro de San Petersburgo.

La acompañaron en escena Danila Korsuntsev en el papel de José y Yevgeny Ivanchenko en el del Torero, ambos bailarines principales del Mariinsky.

Ese mismo año, subió al escenario del Bolshói junto a las máximas figuras de esa compañía y destacados artistas del BNC para realizar un homenaje a la prima ballerina assoluta cubana Alicia Alonso con una gala de reconocimiento a su brillante contribución a la danza clásica.

Valdés actuó en el Festival Internacional del Ballet Clásico del Kremlin en 2016 en Moscú y, siete años después, fue convocada a Rusia para integrar el jurado del Premio Benois de la Danza (Prix Benois de la Danse) 2023, uno de los galardones más importantes de cuantos se conceden a escala mundial en el ámbito danzario.

La bailarina estrella del Bolshói Svetlana Zakharova preside el jurado de la XV edición del Concurso Internacional de Ballet de Moscú en 2026 e invitó al tribunal a personalidades como Viengsay Valdés (Cuba), Jovica Begojev (Serbia), Ying Feng (China), Cecilia Kerche (Brasil), Igor Kolb (Belarús) y Tamas Solymosi (Hungría).

Igualmente, componen esa junta evaluativa Tan Sağtürk (Türkiye), Xin Lili (China), Sun Hee Kim (Corea del Sur), Gulzhan Tutkibayeva (Kazajistán), Andrian Fadeev (Rusia), Esther Nasser (Sudáfrica) y Boris Eifman (Rusia).

Compiten por Cuba en la presente cita los estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso Helen Azurmendi y Jason Baró.

Visitas: 1