Cuba amplía autonomía de sus 168 municipios

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El paquete de 176 medidas del Gobierno de Cuba para enfrentar el complejo escenario económico provocado por el bloqueo de Estados Unidos contempla hoy la ampliación de la autonomía de los 168 municipios del país.<!–more-

La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) aprobó por unanimidad el amplio programa de reformas económicas, que introduce transformaciones sin precedentes del modelo socialista de la isla.

La medida denominada Transformaciones en la autonomía municipal busca descentralizar a ese nivel competencias como la planificación estratégica, el ordenamiento territorial y urbano, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, los servicios comunales y el fomento del desarrollo económico local.

Para ello se toman en cuenta la diversificación y fortalecimiento del tejido productivo, que considera la participación de diferentes actores económicos, sean cubanos residentes en el país o el exterior.

En el ámbito de la autonomía local se impone asimismo alcanzar la capacidad de exportar e importar, así como generar y retener divisas para gastos corrientes y de capital.

Plantea además la gestión ambiental y el enfrentamiento al cambio climático, la atención social y la prestación de servicios sociales, la gobernanza, el control popular y la participación ciudadana.

Entre tanto, busca facultar a los municipios para que aprueben inversiones en correspondencia con su estrategia de desarrollo.

A su vez, trata de definir las modalidades de créditos que respalden su planificación estratégica.

Otro propósito es crear fondos en los municipios a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial estatal, privado y cooperativo, y de la participación accionaria.

Igualmente, diversificar los mecanismos y vías para la captación de ingresos en los municipios en aras del fortalecimiento de su gestión y desarrollo, consolidar el sistema económico local con la participación de diferentes actores.

Se requiere igualmente establecer mecanismos efectivos para la recogida de desechos sólidos y escombros a través de modelos de negocios, la inversión extranjera y otros, que puede incluir el pago de este servicio mediante tarifas diferenciadas.

Por otro lado, busca reconocer la capacidad asociativa entre los municipios para la solución de problemas comunes.

Las medidas incluyen la aprobación de inversiones directas en correspondencia con las estrategias de desarrollo territorial y la gestión de proyectos impulsados por cubanos residentes en el exterior.

El paquete llega en medio de la aguda crisis que provoca el recrudecimiento de la guerra económica desatada desde hace casi siete décadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la población cubana.

En busca de hacer rendir a la isla, el arbitrario cerco estadounidense provoca daños multimillonarios a la economía, con un gran impacto de vidas perdidas, carencias desmedidas y múltiples afectaciones a la salud.

Para muchas voces en la mayor de las Antillas, el bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos son el principal obstáculo para el desarrollo económico y social.

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