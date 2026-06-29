Brasil acoge foro de rectores de América Latina y el Caribe

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Brasil acoge desde hoy el I Foro de Rectoras y Rectores de América Latina y el Caribe, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación universitaria y la integración regional mediante una agenda común en educación superior.

La cita se desarrolla hasta mañana en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA), en la ciudad de Foz do Iguaçu, estado de Paraná, con la participación de autoridades de instituciones del país sede y otras naciones de la región.

Durante el encuentro se debatirán temas como la autonomía universitaria, la educación como derecho, la cooperación solidaria, la soberanía y la integración latinoamericana y caribeña, considerados ejes estratégicos para consolidar una mayor articulación entre centros de altos estudios.

La jornada inaugural incluye una plenaria sobre la situación de la educación superior en América Latina, mientras que el segundo día estará reservado a los dirigentes de las instituciones participantes, quienes asistirán a paneles temáticos y aprobarán la denominada Carta de Foz do Iguaçu con los principales consensos del foro.

El ministro brasileño de Educación, Leonardo Barchini, participará en las actividades previstas para la segunda jornada.

De acuerdo con los organizadores, el evento nace como una plataforma de cooperación entre instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe para reducir asimetrías, ampliar las alianzas académicas y posicionar a la enseñanza universitaria como un pilar del desarrollo sostenible, la soberanía y la integración regional.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación de Brasil, la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior, la Asociación Nacional de Dirigentes de las Instituciones Federales de Educación Superior y la UNILA, entre otras instituciones.

Aunque estaba prevista la presencia este lunes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la UNILA informó que el mandatario finalmente no asistirá al evento, tras la cancelación de la agenda oficial que cumpliría en el estado de Paraná.

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