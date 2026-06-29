Leñadores de Las Tunas avanza a la final de la Liga Élite

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Con el triunfo de siete carreras por cinco, los Leñadores de Las Tunas garantizaron su boleto a la discusión por el título de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, luego de dejar en el camino de semifinales a los Cachorros de Holguín, desde el estadio Julio Antonio Mella.

Los visitantes aprovecharon la endeble salida de Enyer Fernández para sumar tres anotaciones en los dos primeros innings, pero el staff de lanzadores volvió a sucumbir ante la ofensiva local, en mayor medida, durante el sexto acto cuando los tuneros sumaron cinco “hachazos”.

En rol de relevo, Rodolfo Díaz mereció la victoria, mientras Juan Danilo Pérez, en similar faena, pero con desigual fortuna, admitió la desdicha monticular.

Por los “sabuesos”, Michael Gorgüet y Euclides Pérez hicieron gala del poderío en las muñecas con un jonrón per cápita; en tanto, Luis Antonio Pérez y Osman Caruncho, entre ambos, remolcaron a cuatro compañeros para dejar en evidencia cuánto puede hacer la artillería del Balcón de Oriente desde el primero al último hombre.

De esta forma los dirigidos por Abeysi Pantoja se incluyeron en la quinta porfía por el cetro en los últimos seis certámenes y quedan a la espera del rival, el cual saldrá del cruce entre Industriales y Huracanes de Mayabeque.

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