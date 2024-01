Universidad de Cienfuegos celebra Día de la Ciencia Cubana

Compartir en

Este miércoles en la sede central de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, la casa de altos estudios celebró el Día de la Ciencia Cubana, como parte de las actividades por la efeméride en nuestra provincia, merecedora de la sede de su acto central el pasado 15 de enero.

La cita sirvió para homenajear a profesores cuya labor científica contribuye al desarrollo del territorio y de la nación, con sus investigaciones y proyectos de alto impacto en esferas del deporte, la economía y de índole sociocultural, contribución de alto impacto para los cienfuegueros.

La Dr.C. Dunia Martínez Lorenzo, vicerrectora de investigación y postgrado, se refirió al compromiso de sus profesores y estudiantes quienes durante el 2023, estuvieron en constante participación en tareas de investigación y de prioridades del gobierno, poniendo en práctica y compartiendo sus conocimientos, en todos los niveles.

El encuentro estuvo presidido por la rectora de la casa de altos estudios la Dr. C. Orquídea Urquiola Sánchez, quien además hizo entrega de los Premios Especiales del Ministerio de Educación Superior a Dr. C. Zaid García Sánchez, con la distinción especial por la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Ing. David Fornet Cabrera, el reconocimiento especial como estudiante destacado en la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación, al MSc. Gustavo Crespo Sánchez, el premio a la Innovación de mayor impacto en el Sector Estratégico Telecomunicaciones y a la Dr. C. Silvia Vázquez Cedeño, la distinción especial en la actividad de posgrado.

Se reconoció además a un grupo de profesores por haber culminado exitosamente su formación doctoral, al mismo tiempo que se reconoció a otro grupo de estudiantes y profesores con el sello Forjadores del Futuro.

