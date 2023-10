Unión Eléctrica no prevé afectaciones por déficit de capacidad de generación este domingo

Tiempo de lectura aprox: 44 segundos

Este sábado no se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación en el Sistema. La disponibilidad del SEN a las 07:00 a.m. es de 2450 MW y la demanda 1800 MW, con todo el sistema con servicio. No se estima afectación durante el horario diurno.

Se encuentran fuera de servicio por avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 3 de la CTE Cienfuegos (en proceso de arranque), la unidad 5 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentra en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel y la unidad 2 de la CTE Santa Cruz.

Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (348 MW).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería 845 MW y en mantenimiento 130 MW.

Para el pico se estima la entrada de 170 MW en la generación distribuida en motores que se encuentran pasado de horas de mantenimiento y se autoriza su uso, la entrada de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 130 MW y la entrada de 8 motores en la Generación Móvil de Melones con 130 MW.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2880 MW y una demanda máxima de 2650 MW, para una reserva de 230 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no se pronostican afectaciones al servicio en este horario.

Tomado de la Unión Eléctrica

