The Rolling Stones anuncia su primer álbum en casi 2 décadas

Tiempo de lectura aprox: 44 segundos

La banda de rock británica The Rolling Stones ha anunciado este miércoles el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

El disco, titulado ‘Hackney Diamonds’, será el primer trabajo de estudio que la banda graba desde el 2005, cuando lanzó el disco ‘A Bigger Bang’, y el primero desde el fallecimiento del baterista Charlie Watts en el 2021. Según Mick Jagger, 2 de los 12 temas del nuevo álbum fueron grabados con Watts en el 2019, y en los 10 restantes fue Steve Jordan quien tocó la batería.

El anuncio llega después de una inusual campaña publicitaria. Así, en una reciente edición de Hackney Gazette, un periódico local de Londres, apareció un anuncio de una supuesta empresa de especialistas en la reparación de vidrios llamada ‘Hackney Diamonds’. Imágenes de este anuncio se hicieron virales hace un par de semanas, cuando varios internautas y medios se dieron cuenta de que contenía referencias a éxitos de la banda, como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Gimme Shelter’ y ‘Shattered’, así como el logotipo del grupo.

Anyone see this? An ad ran in Hackney Gazette for a company called Hackney Diamonds teasing Rolling Stones song titles. Their est. date is 1962, same year Stones formed. Website seems to be run by Universal Music, the Stones’ label. A clue their long-awaited new LP is on its way? pic.twitter.com/DFSnb2WE48

— Simon Harper (@Simon__Harper) August 21, 2023