Si falla la operación con la tarjeta Red ¿qué hacer?

Consulte antes de repetir la operación electrónica, una práctica que le evitará reclamaciones; a su alcance tiene las herramientas necesarias para monitorear si la extracción fue completada o no, dígase cuando efectúa un pago o una transferencia.

EL DINERO ELECTRÓNICO NO SE EXTRAVÍA

Tener acceso a la trazabilidad de las operaciones que efectúa con la tarjeta Red es uno de los beneficios de este medio electrónico; desde la fecha de apertura hasta el cierre de la cuenta, entradas y salidas de dinero, así como pago de intereses y ajustes, todas, son registradas en el estado de cuenta bancario.

El apuro, descuido o desconocimiento al recibir un mensaje de “Fallo en la operación” conlleva por lo general a que el titular repita el trámite; error, primero debe verificar si el importe fue descontado o no, de incurrir en ello tiene la posibilidad de tener procesadas dos o más extracciones de dinero realizadas.

Ambas partes deben comprobar las transacciones de las tarjetas, tanto el que envía como el que recibe; consultar las últimas diez operaciones o solicitar el estado de cuentas le permite revisar la salida de dinero en una tarjeta y la entrada en la otra; o la devolución de la operación a la cuenta origen, en caso de no ser completada.

RECLAMACIÓN DE TRANSFERENCIA, SIEMPRE EN EL BANCO DEL REMITENTE

En situaciones donde la persona que envía el dinero comprueba el descuento del importe y su estado de cuenta no refiere el ajuste automático, es decir, la devolución de esta operación fallida, pero tampoco el beneficiario recibe el dinero; entonces debe acudir al banco, importante, a la entidad financiera del cliente que efectúa la operación.

Es el dueño de la tarjeta que envía la transferencia quien puede reclamar, en su cuenta bancaria es donde se refieren los datos para proceder con el trámite; ya sea entre tarjetas del mismo banco o entre otras entidades comerciales. En caso del titular recibir la devolución del importe, este debe notificar a la persona que transfirió.

CUANDO EL FALLO ES UN PAGO ELECTRÓNICO

Si el fallo en la operación ocurre al pagar en línea, a través del código QR, mediante el uso del POS u otro modo de pago a un actor económico, por igual lo primero es consultar la transacción; al confirmar el débito, es decir el descuento del importe, corresponde reclamar en la entidad o comercio que presta el servicio.

El procedimiento de reclamación se realiza, tanto si la operación fue un fallo, pero el importe se descontó de la cuenta del cliente o por igual cuando se reflejan más de una operación de extracción por el mismo servicio; esto último suele suceder cuando la tarjeta es utilizada más de una vez a través del POS.

¿POR QUÉ SUCEDEN ESTOS FALLOS?

Las operaciones monetarias electrónicas y digitales son posible al desarrollo de las plataformas de pagos modernas y la digitalización de la banca, en el proceso intervienen diferentes entidades relacionadas; por ejemplo: si un cliente con una tarjeta de Bandec envía una transferencia a una tarjeta de BPA a través de Transfermóvil, además de ambos bancos, deben estar disponible la plataforma y la conectividad necesaria para completar la transacción.

Enviar una transferencia o pagar se procesa automáticamente en tiempo ínfimo, pero tiene sus pasos internos, casi ni perceptibles para el cliente; por ejemplo, el dinero se descuenta de la tarjeta del banco emisor, transita con éxito por la plataforma, pero al localizar el banco receptor no está disponible; al superarse el tiempo programado la operación puede demorar en procesarse más de lo habitual o no ser completada, por tanto, el dinero puede ser devuelto o debe ser reclamado en caso del beneficiario no recibirlo.

NO ESPERAR, LAS HERRAMIENTAS ESTAN DISPONIBLES

Consultar el saldo y últimas operaciones de la tarjeta Red es de las operaciones comunes en los canales de pagos electrónicos para personas naturales; son trámites disponibles con el uso del cajero automático, luego en la banca telefónica y con el transcurso del tiempo mediante Transfermóvil, Enzona y la banca remota tal como el Kiosco Bandec, así como para las cuentas empresariales el Virtual Bandec.

Lo más funcional y cómodo es consultar las últimas 10 operaciones, pero si la transferencia o pago antecede a estas, entonces puede solicitar el estado de cuentas; este último documento le ofrece mayor detalle de la transacción y se encuentra disponible para el titular en la sucursal bancaria, así como para los usuarios de Transfermóvil y la página web www.kiosco.bandec.cu.

En los casos de fallo no es recomendable solo consultar el saldo, así como tampoco guiarse por los mensajes de notificaciones que recibe de las transacciones efectuadas.

Con el acercamiento de servicios de la banca cubana para consultar un fallo, así como estar al día de su dinero, entonces, por qué dejar para luego algo tan importante como comprobar el caudal monetario, cuando el capital electrónico es comprobable de manera más simple que contar billetes y cuadrar la caja.

