Estados Unidos responde a propuesta iraní de 14 puntos

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Teherán confirmó este domingo que ya ha recibido, a través de Pakistán, la opinión de Washington sobre su propuesta de paz de 14 puntos.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores, el documento estadounidense está siendo evaluado por las autoridades iraníes y, una vez concluido el análisis interno, se emitirá la respuesta oficial.

Este sábado, se reveló que Irán había remitido a EE.UU., vía Pakistán en calidad de mediación, un plan de 14 puntos como contrapartida a la iniciativa estadounidense de 9 puntos.

La propuesta iraní exige, entre otros elementos, un alto el fuego de 2 meses. De acuerdo con el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, el objetivo del plan es poner fin de manera permanente a la guerra impuesta.

(Tomado de RT en Español)

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