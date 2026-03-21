Se celebra hoy el Día Internacional de Solidaridad con Cuba

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Declarado hace apenas unos días en esta capital, hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con Cuba, con movilizaciones en calles, plazas y parques de diferentes ciudades del orbe, para exigir a Estados Unidos que detenga su actual escalada de agresión y amenazas contra la mayor de las Antillas.

A la avanzada de este sentir planetario se encuentra la iniciativa del Convoy Nuestra América, que desafiando el cerco energético estadounidense ha reunido a más de 600 activistas, procedentes de 33 países y en representación de alrededor de 140 organizaciones políticas, sociales, culturales, religiosas, sindicales y colectivos de solidaridad.

Varios de los integrantes de esta plataforma, convocada por la Internacional Progresista y The People’s Forum, entre otros grupos, han llegado a la isla con cargas de donativos recolectados que contabilizan alrededor de 20 toneladas de medicamentos, paneles solares, alimentos y otros recursos vitales, para mitigar las consecuencias y costos humanos que tiene sobre el pueblo cubano el recrudecimiento del bloqueo norteamericano.

David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, reafirmó desde esta capital la necesidad de articular a partir de esta iniciativa un Frente Internacional de Solidaridad con Cuba que agrupe el sentir solidario de millones de personas en todo el planeta.

Comentó que frente al peligro que suponen las ambiciones imperialistas de Washington no se puede ignorar un sistema de castigo colectivo contra todo un pueblo al que intenta someter por la miseria y las carencias, lo cual, valoró, es un crimen contra toda la humanidad.

Apuntó que la prioridad actual es la de cambiar el relato hacia lo interno del imperio y concientizar a las personas de la situación para posicionar a la opinión pública de ese país contra este crimen, por lo cual no se puede cuantificar el aporte de la ayuda solo en el cargamento, sino que su principal contribución es ir en contra de la propia política de Washington.

Como parte de la jornada en el archipiélago está prevista para este sábado la realización de un Acto de Solidaridad en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y un concierto en el Pabellón Cuba de La Habana, en donde convergerán influencers, comunicadores, diputados, activistas y personalidades mundiales con varias manifestaciones artísticas, símbolos de la resistencia que protagoniza por estas fechas la nación caribeña y su pueblo ante la arremetida imperial.

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