Asiste Díaz-Canel a acto de bienvenida del convoy Nuestra América

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Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, asistió hoy al acto de bienvenida oficial de los integrantes del convoy solidario Nuestra América que por estos días visita el país.

Al encuentro, que se desarrolló en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en La Habana, asistieron los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC.

Presentes también otros miembros del Buró Político, del PCC, del Estado, el Gobierno, las diferentes organizaciones de masas, sociales y estudiantiles y representación de los ministerios.

Este convoy está compuesto por más de 600 integrantes de 33 países, que forman parte de alrededor de 140 organizaciones políticas, sociales, religiosas, culturales, sindicales y colectivos de solidaridad que han unido esfuerzos para apoyar al pueblo cubano, en franco desafío al bloqueo energético impuesto por el gobierno estadounidense.

La cita constituyó un espacio de denuncia contra la política hostil que históricamente ha mantenido el gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas y al mismo tiempo una muestra del respaldo internacional con que cuenta la nación caribeña.

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