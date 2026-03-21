Uruguay recibe hoy presidencia pro témpore de la Celac

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 10 segundos

Uruguay recibirá hoy la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en cuya X Cumbre de jefes de Estado y Gobierno participa el presidente Yamandú Orsi.

El mandatario llegó la víspera a Bogotá y se encontró con su par colombiano, Gustavo Petro.

Ambos mandatarios mantuvieron una extensa reunión en la que dialogaron acerca de varios temas vinculados a la realidad del continente y los desafíos que enfrenta la región.

Además, los presidentes recorrieron la muestra dedicada al periodista y escritor Gabriel García Márquez, instalada en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo colombiano.

La jornada comenzará hoy con la apertura del foro Celac-África, un espacio de diálogo orientado a fortalecer la reconexión y el diálogo entre ambos continentes

La agenda apunta a avanzar en una hoja de ruta compartida en materia de cooperación Sur–Sur, desarrollo sostenible, reconocimiento y justicia histórica de las comunidades étnicas, comercio e inversión, política exterior y fortalecimiento institucional.

Por la tarde, se desarrollará la X Cumbre de la Celac, donde se reflexionará sobre el rol del grupo regional ante los actuales desafíos. En esa oportunidad, Colombia entregará la presidencia pro tempore a Uruguay.

Uruguay suma su nueva responsabilidad a la presidencia del Consenso de Brasilia, y del Grupo de los 77 y China. En el segundo semestre de este año estará también al frente de la coordinación del Mercado Común del Sur (Mercosur).

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, refirió prioridades en la agrupación como la seguridad alimentaria, estabilidad socioeconómica, el desarrollo energético limpio y sostenible, el enfrentamiento a los desastres climáticos y, en particular, mantener la región como un escenario de paz y estabilidad.

Recordó que en 2014 la Celac adoptó una resolución que le declara como zona de paz.

Lubetkin dijo que es un principio a mantener, aunque adujo nuevos componentes como el democrático, derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Todo es parte de la estabilidad que tenemos que darles a nuestros países. Eso es parte del escenario nuevo de paz que nos planteamos”, manifestó.

(FUENTE: Prensa Latina)

Visitas: 1