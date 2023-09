Reconoce Díaz-Canel éxito de Cumbre del G77 y China en Cuba

En las palabras de clausura del X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, mayor organización de masas del país caribeño, Díaz-Canel destacó que gran parte del triunfo de la Cumbre se debió a la contribución de los cubanos, a pesar de que detractores de la isla intentaron quitarle relevancia al tema central.

Denunció que enemigos de la Revolución cubana intentaron demeritar los asuntos debatidos en la Cumbre, “como si al Sur le fuera indiferente o innecesario debatir sobre ciencia, tecnología e innovación”.

Subrayó que los pronunciamientos de casi todos líderes del grupo, que representa el 80 por ciento de la población mundial, resaltaron la trascendencia del evento para enfrentar problemas comunes como la pobreza y el desarrollo.

Destacó que en medio de las dificultades y carencias se pudo organizar una Cumbre memorable, austera y preparar una sólida intervención para presentarla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como síntesis de la posición del G77 y China sobre los más acuciantes problemas a nivel global.

Díaz-Canel subrayó que durante su estancia en Naciones Unidas opositores de la Revolución también amenazaron e intentaron hacer boicots, no obstante fracasaron y la isla recibió numerosas muestras de solidaridad en la nación norteña, protagonizadas principalmente por jóvenes que creen que un mundo mejor es posible.

En ese escenario internacional, recalcó el jefe de Estado, Cuba llevó la voz del Sur, denunció los problemas de la región, se celebraron varios encuentros bilaterales y la nación caribeña fue protagonista junto a Venezuela de un acto de solidaridad en Nueva York.

Detalló que las reuniones sostenidas en esa ciudad con representantes de varios sectores confirmó la importancia de llevar la verdad cubana al mundo, mostrar el rostro real de la mayor de las Antillas y demandar el levantamiento de las medidas coercitivas.

Indicó que aunque no han faltado los cuestionamientos a la Cumbre de La Habana y a la presencia de la isla en la Asamblea General, considerando el contexto cubano de bloqueo recrudecido con sus dificultades y carencias cotidianas, “Cuba no puede aislarse, ni aceptar el aislamiento que pretenden imponerle porque no han podido doblegarla”.

Cuba asumió la presidencia pro tempore del G77 y China en enero último, primera ocasión en que el país caribeño lidera este mecanismo y en esa calidad convocó a la cita cimera.

Los Comités de Defensa de la Revolución clausuraron este viernes en el capitalino Palacio de las Convenciones su X Congreso, enfocados en la revitalización de la organización y con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos