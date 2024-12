“La economía rusa no solo se ha recuperado totalmente, sino que está proporcionando cambios estructurales cualitativos , lo que es extremadamente importante, [es] el resultado más significativo de nuestro trabajo en la esfera económica en los últimos dos o tres años”, aseveró.

EEUU utiliza el dólar para “seguir explotando” otras economías del mundo

Putin recalcó que EEUU no se comporta como un aliado en el marco de su cooperación energética con Europa. El mandatario indicó que Washington aprovecha su moneda nacional para “seguir explotando otras economías mundiales” .

“Los estadounidenses les prohíben [a Alemania] utilizar el mercado ruso, utilizar nuestros recursos energéticos relativamente baratos, mientras en EEUU se crean condiciones para una participación más rentable de los inversores europeos [incluidos los alemanes] en la economía de Estados Unidos, francamente, no es el comportamiento de un aliado , por decirlo suavemente, pero no quiero entrar en detalles. En Alemania lo saben bien”, detalló.

Putin señaló que “incluso los países que son aliados incondicionales de EEUU están reduciendo sus reservas de oro y divisas , tanto en dólares como en euros”. En particular, precisó, la reducción alcanzó un 13% en la última década.

En cuanto a, Putin arguyó que el ganador de los comicios,, no necesita consejos ni recomendaciones. “El señor Trump es el tipo de persona que no necesita consejos ni recomendaciones”, aclaró. Anteriormente, el presidente ruso calificó a Trump como un político inteligente y experimentado , capaz de encontrar una solución

Putin sobre la normalización de las relaciones con los países occidentales

“Para evitar que eso pase, no hay que tomar decisiones económicas por motivos políticos”, arguyó Putin.

Al mismo tiempo, el mandatario constató que Moscú no dejará de cooperar con sus amigos .

“A pesar del posible y, espero, inevitable proceso de normalización [de las relaciones con los países occidentales], una parte importante de nuestra cooperación no solo se mantendrá, sino que se desarrollará con nuestros socios actuales (…) con países amigos”, pronunció.

El ritmo de sustitución de importaciones en Rusia

Según el presidente, a las empresas que abandonaron el mercado ruso no les resultará tan fácil volver. En este contexto, Putin reiteró que Rusia no expulsó a nadie de su mercado. El mandatario ruso también subrayó que Moscú no creará condiciones especiales para las empresas que deseen regresar al mercado ruso, pero tampoco impedirá su regreso.