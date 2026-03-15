Presidente egipcio pide fin de la guerra y alerta sobre consecuencias

Es necesario reducir las tensiones regionales, comenzar el diálogo y adherirse al derecho internacional, afirmó el mandatario al intervenir en un iftar, una cena nocturna con la cual los musulmanes rompen el ayuno diario del Ramadán, su mes sagrado.

Advirtió que la zona se encuentra en una encrucijada histórica y estimó que enfrenta serios desafíos con implicaciones directas para la situación interna de Egipto.

El conflicto en curso acarrea amplias repercusiones económicas, humanitarias y de seguridad que “nadie podrá evitar y que afectarán a todos sin excepción”, aseguró el gobernante, según un comunicado oficial.

El jefe de Estado ratificó los esfuerzos de El Cairo para reducir las tensiones en otros países árabes que experimentan conflictos armados internos tanto al este, oeste y sur del país, en alusión a Libia, Palestina, Líbano y Sudán.

Instamos a reducir la tensión, priorizar el diálogo y la razón, así como a la necesidad de adherirse a las reglas del derecho internacional, insistió.

El pasado lunes, el presidente renovó su llamado a poner fin a la guerra, al advertir que amenaza el orden institucional global.

Es necesario resolver el conflicto por medios pacíficos, de lo contrario, su continuación erosionará la confianza de las naciones en desarrollo en el sistema internacional basado en reglas, afirmó el mandatario en una reunión de emergencia de dirigentes de la Unión Europea y de Medio Oriente, celebrada mediante videoconferencia.

El gobernante advirtió que la escalada perturba los mercados energéticos, el comercio y las cadenas de suministro globales, y aseguró que los países en desarrollo son los más afectados.

En días recientes, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, ratificó que su Gobierno continuará la mediación para intentar poner fin a la conflagración, iniciada el 28 de febrero.

El ministro de Asuntos Exteriores alertó también sobre las graves consecuencias económicas, políticas y geoestratégicas derivadas de la escalada de violencia.