Premio a la escritura y al sentir de María Elena Llana

La narradora y periodista María Elena Llana, quien laboró durante varios años en la Agencia Prensa Latina, mereció hoy el Premio Nacional de Literatura 2023, el cual considera una forma de sentir que no escribió en vano.

En declaraciones a este medio informativo, la autora, valorada como una de las más notables cuentistas cubanas contemporáneas, dedicó el importante lauro a las personas que al proponerla lo hicieron posible y ahora a quienes contribuyeron para su entrega.

Sobre cuánto aportó a su obra su paso por diferentes medios de prensa expresó: para mí el periodismo y la literatura se han influido mutuamente, elegí esta carrera pues me gustaba escribir, son las dos actividades que he realizado durante toda mi vida y me siento compensada por ambas.

Tengo la satisfacción de haber trabajado en todos los medios periodísticos: prensa plana, radio, televisión y en Prensa Latina, donde comencé en la década de los 60, cuando una agencia de noticias era una novedad para nosotros, destacó.

De aquella época en la agencia permanecen los recuerdos -los que califica de importantes- y su impronta literaria al ser corresponsal en Beijing, China, y al ocupar diferentes cargos en áreas diversas.

Trabajé en la Redacción Latinoamericana y conocí a valiosos colegas de todo el continente. En las revistas Prisma Latinoamericano y Cuba Internacional, ambas publicaciones de Prensa Latina, pude aplicar ampliamente mis conocimientos de técnica periodística, mientras en la Redacción Cultural se mezclaron mis dos vocaciones: periodismo y literatura, significó.

El tribunal que concedió el lauro sesionó este martes en el Centro Cultural Dulce María Loynaz de esta capital, y estuvo integrado por los narradores Nancy Morejón -en calidad de presidenta-, Marilyn Bobes, Olga Marta Pérez, Jesús Lozada y Rafael Acosta.

De acuerdo con el acta del jurado, además de una indiscutible destreza estilística mediante la cual rompe ciertos mitos urbanos, los personajes de la escritora echan una mirada inédita al entorno social habanero.

El documento indica que “su voz ha contribuido a la formación de creadores posteriores cuyo centro se instala en la más refinada tradición de una vocación literaria al servicio de causas nobles y en favor de la imaginación, así como del buen hacer”.

La obra de Llana ha sido traducida a varios idiomas y recogida en antologías dentro y fuera de Cuba, en tanto su segundo libro Casas del Vedado conquistó el Premio Nacional de la Crítica en 1984.

Su máximo desempeño ha sido en la radio nacional, medio en el cual ha centrado su labor fundamentalmente en la adaptación de obras maestras de la narrativa universal, tanto cuentos como novelas.

María Elena Llana recibirá este gran premio literario en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, prevista del 15 al 25 de febrero de 2024.

