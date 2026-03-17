OMS: “EE.UU. e Israel están cometiendo crímenes de guerra al atacar hospitales y escuelas en Irán”

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado los bombardeos estadounidenses e israelíes contra hospitales y escuelas como «crímenes de guerra» que no pueden justificarse como «errores de cálculo».

En una publicación difundida en X el domingo 15 de marzo, Tedros Adhanom Ghebreyesus escribió: «Bombardear un hospital o una escuela no es un ‘error de cálculo’».

«Matar a un paramédico no es “daño colateral”. Dejar morir de hambre a un civil no es “táctica de negociación”. Son crímenes de guerra. Hay que llamarlo por su nombre. Punto final», añadió.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel iniciaron su última agresión militar contra Irán el 28 de febrero, atacando 30 objetivos en Teherán y causando la muerte de varios altos funcionarios iraníes, entre ellos el líder de la República Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei.

Desde entonces, las fuerzas armadas iraníes han respondido con contundencia a los ataques lanzando andanadas de misiles y drones contra territorios ocupados por Israel, así como contra bases estadounidenses en la región.

Durante su agresión contra Irán, el régimen israelí y Estados Unidos han bombardeado varias escuelas y hospitales, así como otras infraestructuras civiles.

En un caso, el ejército estadounidense bombardeó una escuela en Minab, provincia de Hormozgan, causando la muerte de 168 alumnas.

Según las últimas cifras anunciadas por las autoridades sanitarias iraníes, más de 1300 personas han muerto y más de 10 000 han resultado heridas en los ataques.

Entre los fallecidos se encuentran 200 niños menores de 12 años, incluidos 11 menores de cinco, así como más de 200 mujeres.

Entre las víctimas también se encuentran 206 estudiantes y profesores, lo que pone de manifiesto el grave impacto en el sector educativo.

Los datos del Ministerio de Salud sobre los heridos muestran que las mujeres representan el 17 por ciento del total.

Al menos 1.040 de los heridos son menores de 18 años, entre ellos 65 niños menores de cinco años.

Las evaluaciones de daños realizadas por la Media Luna Roja iraní muestran una destrucción generalizada de la infraestructura civil.

Un total de 19.734 unidades civiles y residenciales resultaron dañadas, incluyendo 16.191 viviendas. Los ataques también dañaron 77 centros médicos y farmacias, 65 escuelas y centros educativos, y 16 instalaciones de la Media Luna Roja.

Israel también ha matado a más de 72.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, en su guerra de dos años contra Gaza, donde se estima que más del 90 por ciento de las viviendas han resultado dañadas o destruidas y los sistemas de atención médica, agua, saneamiento e higiene se han derrumbado en gran medida.

(Tomado de Resumen Latinoamericano).

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