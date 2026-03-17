El gobierno de Milei ya es el más represor desde el regreso de la democracia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 3 segundos

Por: Martín Suárez

Las muestras de autoritarismo libertario antes del 10 de diciembre de 2023 fueron evidentes en los discursos impetuosos y llenos de virulencia de la campaña electoral. Muchos percibieron lo que podría llegar a venir, otros lo daban por hecho y el resto prefirió ignorarlo.

Pero a poco más de dos años de haber asumido Javier Milei, los vestigios de violencia y represión son imposibles de ocultar y todos ellos se consolidan con cifras concretas en el relevamiento anual que realiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) desde la vuelta de la democracia.

Tiempo tuvo acceso a los datos preliminares del archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 hasta enero de 2025, que será presentado oficialmente el próximo jueves 19 marzo a las 18:00 en el salón del 1° piso del Sindicato de Prensa de Buenos Aires -SiPreBA, (Solís 1158).

El informe de la Correpi es contundente: las personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 hasta el 20 de enero de 2026 suman más de 10 mil, de diferentes modalidades. De ese total, más de mil asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad ocurrieron después del 10 de diciembre de 2023. Esto evidencia el fuerte impacto de las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza, bajo la presidencia de Javier Milei. En el mismo sentido, el informe puntualiza que la Policía de la Ciudad sigue siendo la fuerza de seguridad más letal de todas.

En síntesis: durante los dos primeros años del gobierno libertario ocurrieron más del 10 por ciento del total de muertes a lo largo de 43 años de democracia, superando por lejos a todas las gestiones anteriores.

“Los datos que surgen de la actualización 2025 de nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal corroboran que estamos enfrentando el gobierno más represor desde el fin de la dictadura”, explicó a Tiempo Argentino María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI.

“En apenas dos años de gestión, el gobierno de Milei, Bullrich y sus aliados han superado a todos sus antecesores en materia de fusilamientos de gatillo fácil y muertes bajo custodia. Esas más de mil muertes de exclusiva responsabilidad estatal, son el corolario más extremo de las políticas que nos oprimen y reprimen, a fuerza de destruir derechos y garantías y profundizar al infinito las facultades arbitrarias y discrecionales de las fuerzas de seguridad”, agregó Verdú.

Cabe destacar que el viernes 13 de marzo hubo otro caso de gatillo fácil. Lucas Adrián Gómez, de la División Servicio Especial Autopista, disparó contra dos jóvenes que circulaban en moto e iban a jugar al fútbol. El efectivo policial creyó que iban a robarle y disparó: uno de los jóvenes murió al instante y el otro resultó herido.

Los 24 meses que quedan de gobierno

Si bien los datos relevados en el informe sobre los primeros dos años del Gobierno de Milei alcanzan para definirlo como el más represor de todos, el relevamiento de la CORREPI también realiza una proyección sobre el resto del mandato que aún falta transitar. En ese sentido, en el documento aseguran que las cifras de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante la gestión “libertaria”, estarán por encima de los peores guarismos registrados durante los gobiernos de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández.

“Frente a eso, en vísperas de que se cumplan 50 años del golpe genocida del 24 de marzo, debemos redoblar los esfuerzos para resistir y defendernos en unidad, con más organización y lucha”, concluyó Verdú.

En cada informe la CORREPI siempre aclara que los datos anteriores a 1996 son muy incompletos y que los de 2025 aún no son los definitivos, dado que no disponen todavía del total de muertes bajo custodia. Esto ocurre porque los organismos oficiales como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publican recién a mediados de 2026.

Policía porteña: la fuerza más letal

Desde su creación a la actualidad, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene en el podio como la fuerza de seguridad más asesina y represiva de todas. Un récord que supo conseguir en apenas nueve años de existencia.

Si se compara la cantidad de casos de gatillo fácil de esa fuerza con la Policía Bonaerense en el mismo período, desde su creación, el 1 de enero de 2017, resulta que la Policía de la Ciudad registra 195 muertes (excluyendo muertes bajo custodia), contra 630 en iguales circunstancias de la Bonaerense. Pero según datos oficiales de los propios ministerios, la Ciudad tiene alrededor de 27.000 efectivos, contra más de 100.000 de la Provincia de Buenos Aires, por lo que la letalidad de la fuerza porteña, en proporción a la cantidad de efectivos, es muy superior.

La comparativa entre ambas fuerzas de seguridad determina que “1 de cada 138 agentes de la Policía de la Ciudad cometió un homicidio, contra 1 de cada 158 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

El informe de la CORREPI es contundente y asegura que casi la totalidad de los asesinatos cometidos por la policía porteña durante los últimos dos años, fueron realizados por efectivos que estaban fuera de su horario de servicio.

“De un total de 34 fusilamientos de gatillo fácil y dos femicidios registrados en 2024 y 2025, sólo en cuatro casos el policía estaba en funciones. Los otros 32 hechos ocurrieron con el funcionario fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. Y de ellos, 26 fueron fuera de jurisdicción, en provincia de Buenos Aires”, destacan en el documento.

(Tomado de Tiempo Argentino).

Visitas: 0