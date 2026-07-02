OCDE-Latinoamérica fortalecen lazos en Madrid

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Bajo la sombrilla de España, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y los países de América Latina y el Caribe, estrecharon nexos durante un encuentro en Madrid.

Según difundió hoy la Cancillería, la cita contó con delegaciones de 52 países y 14 organismos multilaterales, en busca de dar impulso político a la relación entre ambas partes, examinar los beneficios mutuos y reflexionar sobre la contribución de la organización al futuro de la región.

La cita estuvo presidida por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y por el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

“En este mundo polarizado, esta comunidad de intereses y valores compartidos tiene un valor estratégico inmenso, porque nos permite encaminarnos hacia un liderazgo compartido”, apuntó Albares. La jornada constó de dos sesiones, la primera con el título “Revitalizando una Alianza Mutuamente Beneficiosa y Estratégica en el Nuevo Contexto Geopolítico” y una segunda, “Configurando la visión de un futuro previsible y deseable: Una región ALC cada vez con mejores políticas y una OCDE más latinoamericana”.

El Marco Estratégico de la OCDE para América Latina y el Caribe y su Plan de Implementación recientemente aprobado, reconocen la importancia estratégica de la región y reafirman el compromiso de la organización con una asociación revitalizada y fortalecida con la región, entendida como una asociación entre iguales.

Durante los debates se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación en ámbitos emergentes que serán decisivos, como la seguridad económica, la transición energética, la conectividad digital y física, o la economía azul, entre otros.

“España seguirá plenamente comprometida con ese objetivo. Seguiremos fortaleciendo los puentes entre Europa, la OCDE y América Latina y el Caribe. Seguiremos defendiendo una visión del mundo basada en la cooperación, el diálogo y el respeto al derecho internacional (…)”, remarcó el jefe de la diplomacia española.

Albares sostuvo entrevistas bilaterales, con sus homólogos de Jamaica, Kamina Johnson; de Haití, Raïna Forbin: con el co-canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y con la titular de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco.

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