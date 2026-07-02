Recortan previsiones del petróleo para 2026-2027

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La sociedad de servicios financieros UBS rebajó sus previsiones del precio del petróleo para 2026 y 2027 ante una recuperación más rápida de lo esperada en los flujos por el estrecho de Ormuz, se divulgó hoy.

Tras la firma del memorando de entendimiento provisional entre Estados Unidos e Irán, el banco espera ahora que el crudo Brent, que marca la referencia en los mercados europeos, se sitúe en una media de 84 dólares por barril en 2026, una reducción de nueve dólares respecto a su estimación anterior, y de 75 dólares por barril en 2027, para un recorte de 10 dólares.

Las previsiones para el WTI, otro punto de referencia en la fijación de precios del petróleo, se redujeron a 79 dólares por barril para 2026 y a 71 dólares para 2027, según la plataforma financiera Investing.com.

El menor riesgo geopolítico y la rápida recuperación de los flujos han provocado una caída de precios más pronunciada de esperada, señalaron los analistas.

Se espera que el Brent repunte ligeramente hasta 80 dólares por barril de media en la segunda mitad de 2026, por debajo de estimaciones anteriores de 105 dólares para el tercer trimestre y 90 dólares para el cuarto trimestre, a medida que el almacenamiento flotante en el Golfo se normalice y la demanda aumente.

La hipótesis de precio a largo plazo del banco se mantiene inalterada en 75 dólares por barril a partir de 2028.

Desde que se anunció el acuerdo entre Washington y Teherán, los tránsitos de petróleo por el estrecho se han recuperado hasta aproximadamente el 50 por ciento de los niveles previos al conflicto, mientras que las exportaciones de crudo iraní también han recuperado cierto impulso a medida que el bloqueo estadounidense se relaja.

Las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos han vuelto a casi el 85 por ciento de los niveles previos a la guerra, beneficiándose de rutas alternativas, mientras que las exportaciones de Arabia Saudita siguen un 25 por ciento inferiores a los niveles previos al conflicto, aunque los volúmenes de junio aumentaron alrededor de 10 por ciento respecto a mayo.

Los analistas advirtieron de que los riesgos para las perspectivas siguen siendo bidireccionales y una ruptura del acuerdo podría empujar los precios de nuevo hacia 100 dólares por barril, con un posible repunte hasta 120 dólares o más si se ataca infraestructura petrolera clave y las hostilidades se extienden más allá del verano.

Por el contrario, una aceleración más rápida de los flujos, combinada con un aumento de la producción de los Emiratos Árabes Unidos e Irán, podría llevar al Brent de nuevo por debajo de 70 dólares por barril, que combinado con una mayor recuperación de la producción de Venezuela empujaría los precios hasta 60 dólares o por debajo.

UBS también recortó su estimación de reposición de inventarios para 2027 a alrededor de mil millones de barriles, frente a los aproximadamente mil 500 millones anteriores, pues ya no espera un déficit de existencias tan elevado dado el ritmo de recuperación de la oferta.

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