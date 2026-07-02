Encuesta revela caída del respaldo a Noboa y pesimismo en Ecuador

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La aprobación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cayó hoy al 27 por ciento en medio de un aumento del pesimismo frente a la situación del país, según una encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees).

El estudio, realizado entre el 27 y el 28 de junio en Quito y Guayaquil sobre una muestra de 820 personas, con un margen de error del cuatro por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento, refleja un deterioro de la percepción ciudadana sobre la gestión gubernamental.

De acuerdo con el sondeo, el indicador de agrado hacia el mandatario se ubicó en 27 por ciento, mientras la confianza alcanzó el 24 por ciento y la calificación de su gestión el 26 por ciento.

Los resultados consolidan una tendencia descendente de la aceptación del gobernante observada durante el primer semestre del año.

Datos del Ciees indican que la inseguridad continúa como la principal preocupación de los ecuatorianos, seguida por la situación económica, el mal gobierno y la corrupción .

En el caso de la ciudad de Guayaquil, una de las más violentas del país, la percepción sobre la inseguridad asciende al 68 por ciento, mientras en Quito se sitúa en el 46 por ciento.

El estudio también muestra un marcado deterioro del estado de ánimo de la población, pues el 38 por ciento considera que el sentimiento que describe mejor la situación actual es indignación y el 29 por ciento dijo miedo.

En total, dos de cada tres encuestados (67 por ciento) manifestaron emociones negativas frente al contexto nacional, el 18 por ciento dijo sentir esperanza y apenas el tres por ciento expresó confianza.

A eso se suma que el 78 por ciento de los consultados calificó el momento que vive Ecuador como malo o muy malo, frente a un 22 por ciento que mantiene una visión positiva.

En el ámbito económico, el 73 por ciento de los entrevistados aseguró haber modificado sus hábitos de consumo debido al incremento del precio de los combustibles, un indicador que, según el estudio, refleja el impacto del costo de la vida en los hogares.

Estos resultados aparecen en momentos en que el Gobierno enfrenta cuestionamientos a su gestión y dos solicitudes de revocatoria del mandato presidencial promovidas por organizaciones sociales, mientras el país se prepara para las elecciones seccionales en noviembre de este año.

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