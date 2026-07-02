Grandes motivaciones de Cienfuegos por el 26 de Julio

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La conmemoración del 26 de Julio, en el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, liderados por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos llena de grandes motivaciones a los revolucionarios cubanos.

A pesar del esfuerzo realizado, hay muchas cosas por hacer, enfrentando la principal causa de nuestros males, el bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, que cada día es más visible, apunta la Gobernadora en la provincia de Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada.

“Buscar una respuesta a las dificultades en estos tiempos —refiere—, a pesar de las limitaciones, ha permitido garantizar los servicios educacionales, deportivos, culturales y de salud a los cienfuegueros. El acto provincial tendrá lugar en el municipio de Aguada de Pasajeros, que resultó la sede de tan significativa fecha, y con un reconocimiento, como destacado, a Rodas, por sus resultados en el trabajo”.

Ha sido un año de mucho esfuerzo y labor, pero también de insatisfacciones.

“Se desarrolla en la provincia, por indicación de la Asamblea Nacional del Poder Popular —agrega—, el programa ‘Mi barrio por la Patria’, cuyo principal objetivo es lograr la participación ciudadana en todas las actividades que se programan. Este plan tiene tres fases: el barrio productivo, el barrio participativo y el barrio seguro. Lograr el acompañamiento de los cienfuegueros y las cienfuegueras sería importante en aras de recuperar la belleza, la imagen, la seguridad y la productividad en nuestro territorio”.

¿Cómo arriba el centro-sur a este 26 de Julio?

Según la Gobernadora, estiman cerrar con un resultado superavitario, algo que antes no se había alcanzado, respondiendo a iniciativas de las empresas y a la inejecución de gastos. Cada uno de los ocho municipios confeccionó un plan dirigido a incrementar los ingresos y disminuir los gastos.

En materia energética, Cienfuegos acomete el montaje de fuentes renovables y ya instaló 123 sistemas fotovoltaicos en centros vitales del territorio. Más de medio centenar de viviendas disponen de paneles fotovoltaicos, que también funcionan en las radiobases de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y en las antenas de Radio Cuba.

Asimismo, acometen proyectos de inversión extranjera en la preparación de tierras y en la apertura de una línea marítima en el puerto. Implementaron el balance territorial de alimentos, fortaleciendo el sistema productivo, y por completar los organopónicos en los 68 consejos populares. También se garantizan las ferias de fines de semana y se atiende a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad.

Para el actual verano, entre las múltiples actividades, se habilitaron las playas de la ciudad cercanas a los cienfuegueros, para que las disfruten en familia.

“Exhortar al pueblo —argumenta la Gobernadora— a continuar con el acompañamiento a todo lo que hacemos desde el Gobierno y desearles a todos una feliz etapa estival”.

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