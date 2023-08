Messi ya es el jugador con más títulos (44) en la historia del fútbol

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

La historia es para Lionel Messi. Con la consecución de la Leagues Cup, el argentino logró varios hitos: primer título en la historia del Inter Miami; clasificación directa a los octavos de final de la ConcaChampions 2024; 10 goles (más un penalti en la tanda) en siete partidos; máximo goleador y MVP del torneo… pero no sólo eso. Esta Leagues Cup tiene para Leo más trascendencia histórica si cabe.

Y es que el argentino ya es el jugador con más títulos en la historia del fútbol, junto a Dani Alves. El capitán argentino ya suma 44 entorchados, contando clubes y Selección, los mismos que el brasileño, que, en un principio, es difícil que sume alguno más.

Lionel Messi hizo (de nuevo) historia esta madrugada logrando el título en la corta vida del Inter Miami (2018). Pero Messi no para y sigue cumpliendo objetivos. De hecho, algunas fuentes dan a Messi (44) un título más que a Alves (43), pues no consideran oficial el Campeonato del Nordeste que ganó Dani en 2002. Este Torneo, que MARCA considera oficial, es uno de los campeonatos regionales más importantes del país, y antes daba acceso a las Copas internacionales. Ahora da acceso a la Copa do Brasil. Por tanto, 44 títulos cada uno.

Pero tranquilos, que Messi superará en breve a Alves y estará en el número uno en solitario de este ránking histórico. Pronto habrá una oportunidad para Leo. El Inter debe jugar el próximo miércoles la semifinal de la US Open Cup, donde se enfrentará a Cincinnati como visitante. La otra semifinal será (a partido único) entre Real Salt Lake y Houston Dynamo. Si ganara el Inter su partido, jugaría la finalísima de visitante, aunque la final no será hasta el 27 de septiembre.

