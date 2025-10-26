Mantienen estricta vigilancia a embalses en Granma

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 57 segundos

Ante la posibilidad de que reciban considerables cantidades de agua por lluvias y escurrimientos asociados al huracán Melissa, la provincia de Granma mantiene estricta vigilancia sobre el estado de sus embalses.

Lea: Protegen a población en Holguín ante amenaza de Melissa

Marbelis Campos Busquet, delegada territorial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó que prestan particular atención a la presa Cauto del Paso, la cual comenzó a operarse con un gasto de 100 metros cúbicos por segundo y luego aumentó a 375, como medida de previsión hidrológica.

En declaraciones a la revista Dígalo Aquí, de la emisora provincial Radio Bayamo, precisó que los 11 acuatorios del oriental territorio acumulan el 60 por ciento (%) de su capacidad total de llenado.

Ese porcentaje, dijo, implica que aun podrían asimilar 380 millones 782 mil metros cúbicos, antes de llegar a su tope, ascendente hasta 940 millones 620 mil metros cúbicos.

No obstante, en el orden individual y previéndose que viertan considerable volúmenes, también dedican especial atención a las represas Paso Malo (90 %), en el municipio de Bartolomé Masó; Cilantro (83%), en Pilón; y Guisa ( 78%) y Corojo ( 80%) en Guisa, detalló.

Campos Busquet agregó que los trabajadores del sistema de embalses granmenses cuentan con medios de comunicación y vida, y están entrenados para cumplir su misión en caso de eventos hidrometeorológicos.

Como parte de su recorrido este sábado por localidades costeras, las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial chequearon el estado de la presa Cilantro, donde el especialista Rosendo Argentel Ríos aseguró que se cuenta con condiciones técnicas óptimas para manejar posibles vertimientos.

Allí se conoció que, de ser necesario, está prevista la evacuación de unas 350 personas residentes en las comunidades de Barranca Honda y Las Llanitas, según reportó el periodista Roberto Mesa Matos.

Visitas: 0