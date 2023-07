Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 20 segundos

El mandatario de Colombia se refirió a la necesidad de inclusión que existe en el país suramericano, uno de los más desiguales de la región

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, delineó en su discurso durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso los puntos que considera necesarios para lograr un acuerdo nacional que haga «realidad la paz».

El mandatario hizo esta propuesta después de que la coalición del Gobierno sufrió reveses en el Parlamento con la reforma laboral y de salud, ya que los partidos que lo habían apoyado inicialmente le retiraron el respaldo.

«Yo convocaría al país al acuerdo nacional en esos términos: hacer realidad la paz, acabar la fase de la guerra de la insurgencia con el Estado y a no dejar prosperar la tercera violencia, la de las economías ilícitas y las bandas armadas», manifestó.

Grupos armados

El mandatario se refirió al proceso de negociación que llevan adelante las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como parte de su propuesta bandera de ‘paz total’. Además, hizo referencia al cese al fuego que anunció a finales de año y que paulatinamente ha ido estableciendo con algunos grupos armados.

Expresó que su planteamiento de un gran acuerdo nacional trasciende estos acercamientos que buscan poner fin al conflicto armado que se ha extendido por décadas en el país.

La iniciativa de un acuerdo nacional tiene la finalidad de lograr la paz en Colombia, que ha sido un asunto pendiente desde hace por los menos cincuenta años, cuando surgieron los primeros grupos armados como consecuencia de la desigualdad en la repartición de la tierra y del monopolio de la política por parte de la oligarquía.

Sociedad más igualitaria

El acuerdo nacional que propone Petro apunta a una sociedad más igualitaria, a pesar de que reconoce que no puede conseguirse «de la noche a la mañana».

«Es el momento de un acuerdo nacional. Cuando uno pronuncia estas palabras se sabe que todos estamos de acuerdo porque suena bonito (…) pero qué piensa cada uno de nosotros sobre él», preguntó.

El mandatario reconoció que cada persona tiene una idea diferente de ese término y que algunos consideran que «es mantener las cosas como están» y «volver al pasado».

«Un acuerdo nacional es pensar en una gran nación democrática, próspera y más justa», definió.

La inclusión

«Un acuerdo nacional no es que ceda el pobre, que se arrodille el que no tiene, que se llene de temor el que siempre ha sido excluido. Si queremos un cambio hacia adelante (…) consiste en más democracia, en que esos que no han tenido nada puedan ser hoy incluidos», aseveró.

Colombia se encuentra en segundo lugar de los países de América y el Caribe con mayor desigualdad de ingresos, después de Brasil, según un informe del Banco Mundial, en 2021.

El estudio arrojó que los ingresos del 10 % de la población más rica en Colombia es once veces mayor que la del 10 % más pobre, recoge La República.

Más productividad

«Un acuerdo nacional versa alrededor de tener una sociedad más justa y más productiva, que es el camino de la paz», manifestó.

En ese sentido, el presidente llamó a quienes han dirigido el país a «ceder» para lograr un país «más equitativo» en el mundo laboral y productivo, así como en la distribución del presupuesto público que se destina a la educación y la salud.

Además, Petro pidió abrirle las puertas a la juventud, un sector que conforma un cuarto de la población del país suramericano, según un reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).