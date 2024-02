Los profesionales de la música en Cienfuegos y su labor denodada

Compartir en

Se efectuó la asamblea de balance de la Asociación de Música de la Uneac en su sede provincial, una reunión en la que estuvieron además de los miembros del comité organizador, directivos del PCC, el gobierno, la Dirección Provincial y Municipal de Cultura, Empresa Comercializadora de Espectáculos, la Escuela de Arte Benny Moré y la Asociación Hermanos Saiz.

Luego de que Eduardo Rodríguez Saura, al frente de la Asociación, leyera el informe general, fueron debatidos varios temas de suma importancia dentro del sector, destacándose entre ellos las deficiencias que presenta la enseñanza artística; la carencia de educadores, las captaciones de talentos juveniles y la formación vocacional, así como el pago por hora y las trabas en torno a la gestión comunicacional dentro del ámbito de marras.

“Los miembros de la filial están preocupados por el éxodo de profesores en las distintas especialidades. Es necesario hacer un llamado de atención sobre la necesidad de emprender un plan de acciones que responda a la proyección del claustro docente en el plano musical. Sin Escuela de Arte la continuidad de la cultura cienfueguera está en peligro y debemos velar porque no continúen cerrándose líneas de instrumentos por falta de educadores”, reza una parte del informe.

El director de la “Benny” intervino de manera oportuna y crítica en tal sentido, recalcando que el proceso de captación e ingreso de estudiantes no es un asunto que le incumbe únicamente a la institución que él rige, definiéndolo de “multifactorial”, donde deben incidir otros organismos. “Hoy tengo que decir sobre ello que la escuela marcha sola. Yo quisiera, por ejemplo, que existiera una reserva de 15 profesores que pudiera contratar por tres meses para que se dedicaran a ello, pero desgraciadamente no sucede así. Esta escasa disponibilidad implica suspender clases, mover horarios, etc.

“Desde el año 2021 hasta la fecha en nuestro centro hemos perdido 28 especialistas entre todas las manifestaciones, la más golpeada ha sido la de música y dicho reemplazo no ha regresado a nosotros”, afirmó.

En el ojo de la tormenta están los egresados que cumplen el servicio social fuera de provincia, los cuales, según estimó el directivo, en su mayoría no regresan a Cienfuegos. Así pues, ente otras solicitudes, abogó por el urgente rescate del centro de superación para la música, que en un momento determinado “resolvió un gran problema al territorio”.

Otro de los temas acuciantes examinados fue el referido a las transformaciones del sistema empresarial; presupuestario. De acuerdo con Rodríguez Saura, muchos de los planteamientos e inquietudes del periodo precedente, continúan sin solución definitiva.

Se destacaron allí las alarmantes ausencias de genuinos exponentes cienfuegueros de la música popular cubana en las programaciones culturales relacionadas al turismo que recibe la provincia. Es un antaño tema, que nunca se ha solucionado del todo.

Unido a ello, están las insatisfacciones que genera el presupuesto asignado a los artistas subvencionados acá, quienes solo tienen la correspondiente garantía salarial, mas no así una gratificación financiera que salde aquellas necesidades básicas que requieren las labores cotidianas de este oficio.

Por otra parte, se mencionó una vez más la situación crítica de la Banda Provincial de Conciertos de la ciudad, estructura que sigue arrastrando la ausencia de una sede propia, donde pueda realizar no solamente los necesarios ensayos, sino otras actividades importantes como la formación de educandos, para renovar así a los miembros más longevos de la misma. Junto a la Banda, se suman otras agrupaciones como el Conjunto Los Naranjos, el Coro Cantores de Cienfuegos y otros colectivos de rica trayectoria que abogan igualmente por un local.

Casi al término del encuentro, fue ratificado en votación Eduardo Rodríguez Saura, como presidente; Ingrid Rodríguez, vicepresidenta, y Noemí R. Stable quien ocupará ahora el puesto de secretaria adjunta del colectivo.

Desde comienzos de 2022, la filial cienfueguera, con una membrecía compuesta por 57 asociados, fue retomando paulatinamente sus peñas habituales, en las que se potenció la estrategia comunicacional por los festejos del aniversario 35 de la Uneac. Entre las efectuadas el año pasado se citaron varias actividades, menciónese los conciertos de la Orquesta de Guitarras Ensemble, los espectáculos por los 40 años de trayectoria artística de Rosa Campo (Tía Rosa) junto a la Cantoría Amanecer Feliz, las presentaciones habituales del Dúo Concuerda y la realización del III Simposio de la Música.

