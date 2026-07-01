La etapa más esperada del año toca a nuestras puertas

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Llega la etapa más esperada del año. Todos buscan opciones atractivas y diferentes para invertir su tiempo. El Verano con mi Gente tiene un marcado enfoque descolonizador, instructivo y educativo; está dedicado a la familia cubana y a los barrios en transformación. Bajo estos conceptos, la Dirección Provincial de Cultura y su sistema institucional han diseñado una propuesta de actividades para la etapa estival. Los artistas, escritores, aficionados y creadores se desdoblan en el contexto actual para llevar lo mejor del arte a su pueblo.

Entre las principales motivaciones que distinguen la etapa están las actividades por el Día de los Niños el 19 de julio, el aniversario 73 de los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio, el Día de los Mártires de la Patria el 30 de julio, asimismo el 11 de agosto, el aniversario 60 de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), el Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto y, no por ello menos importante, el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El II Campeonato de Payasos, del 7 al 9 de julio, auspiciado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas figura entre las actividades a desarrollar. Tendrá como escenario principal el Teatro Tomás Terry en las tardes, mientras que en las mañanas el Cubanísimo Patio de Artex será el testigo de las risas. Comenzará con una pasacalle desde el Parque Villuendas hasta el Parque Martí, y propone la presentación de más de 12 payasos invitados para morir a carcajada limpia.

Por su parte, el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos Felito Molina nos propone, del 15 al 19, la segunda jornada de Música de Concierto dedicada al músico y compositor Carlos Farías, presentando lo mejor del género. Además, mantendrá su programación habitual de peñas sistemáticas en su sede o en Bar-Tolo —como todos lo conocen—, con agrupaciones artísticas de la subvención y agrupaciones comerciales del catálogo de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Rafael Lay. Forman parte de su propuesta también los Talleres de Verano.

Todos los jueves del verano, el Proyecto Arte con Resiliencia, del actor y presidente del Consejo de las Artes Escénicas Daimany Blanco Serra, llegará a una comunidad o consejo popular diferente. Todas las manifestaciones culturales se unirán para compartir un buen rato de música, bailes, juegos de participación y tradiciones. En el mes de julio se podrá disfrutar en Las Minas, La Juanita, Palmira y Rodas; mientras que en el mes de agosto los lugares seleccionados serán Tulipán, Parque Villuendas, Cumanayagua y Junco Sur. Cabe destacar que todos los municipios han organizado actividades similares en los 68 Consejos Populares de la provincia.

Las actividades centrales por el Día de los Niños tendrán lugar en el Parque de Diversiones y el Palacio de Pioneros, llevando la alegría a nuestros infantes. Destacamos, además, la inauguración del Salón Infantil “Arte para mi niño” —muestra de las creaciones de los artesanos artistas, miembros de la ACAA, con motivo del aniversario 36 de la asociación—, que se realizará el 17 de julio en la galería Juan Pérez Carvajal.

Una gran fiesta infantil propone la visita a la exposición por los 40 años de CODEMA en Cuba y un recorrido por el Taller de los Artistas La Mar, a las 10:00 a.m., con la motivación de festejar este día. Contará con niños invitados de la comunidad y otros que participan en los talleres de apreciación y creación, así como artistas y técnicos de las Artes Visuales y la cultura.

El Proyecto Retomando el Son, del Centro Provincial de Casas de Cultura y Artex, se mantiene el tercer sábado de cada mes, a las 11:00 p.m., en el patio del Cubanísimo, con invitados permanentes: la Orquesta Son del Sur —la máquina del centro, que pone caliente la pista—, el solista vocalista Yasiel Figueroa y el Proyecto Casineros de la Perla, con la presentación de Yasmina Núñez Milanés. Así que déjate llevar, escucha la clave y entra en la rueda. Porque en Cuba perderse en el giro es la mejor manera de encontrarse.

Para festejar el Día de la Rebeldía Nacional, entre el 24 y el 26 de julio se ha diseñado la presentación de agrupaciones bailables en plazas y parques de todo el territorio, con un marcado énfasis en el baile de casino y sus ruedas.

Del 7 al 9 de agosto, el municipio de Cienfuegos —a pesar de las limitaciones existentes por la aguda crisis energética que enfrenta el país— se propone realizar sus festejos populares, momento para que el pueblo trabajador disfrute de buena música y buena gastronomía.

Especial atención le hemos dedicado al diseño de las actividades por el Centenario del Comandante, con un amplio programa de homenaje que incluye conciertos de las bandas, bailables, exposiciones de libros y de las Artes Visuales en galerías, rutas patrimoniales por lugares que el líder histórico visitó en la provincia, entre otras. Recomendamos de manera muy especial el estreno de la obra El niño que se hizo inmortal, de la Compañía de Espectáculos Musicales Abrakadabra, el propio día 13 a las 4:00 p.m., en la sala principal de nuestro Coliseo Mayor.

Sin duda, el cierre de lujo a este verano se lo dará la Feria del Libro, del 27 al 30 de agosto. Llega la fiesta del libro y la literatura, también dedicada al hombre que dijera: “Nosotros no le decimos al pueblo: ¡cree! Le decimos: ¡lee!”, con sus espacios habituales “Leer la Historia”, “Programa Profesional” y “Entre Libros y Punto Cubano”, entre otros. Este año, con un cambio de locación, la fiesta de los libros se traslada al Prado Cienfueguero.

Se mantienen las peñas y actividades sistemáticas de nuestras instituciones, centros culturales de Artex y la EGREM; talleres de verano en todas las Casas de Cultura de la provincia y estrenos de obras de teatro e intervenciones en las comunidades.

El pueblo podrá mantenerse informado a través de las páginas institucionales de Azurina, Jaguatve —canal de la cultura—, y otras plataformas que mantienen sistemáticamente actualizada la cartelera.

El Verano con mi Gente se ha diseñado sobre la base de la experiencia de etapas anteriores, y apuesta por imprimir novedad, diversidad y vitalidad a los espacios de la programación cultural.

*Directora Provincial de Cultura.

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