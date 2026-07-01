¡Ya estamos en verano en Cienfuegos!

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El verano inició con la celebración de los festejos populares que siempre llenan las calles de todos los municipios con las buenas emociones por las que son conocidas los lajeros.

Las direcciones de Cultura y el Inder realizan actividades conjuntas para la apertura de este verano, dedicada a los niños, con festivales deportivos.

Por ejemplo, los más pequeños del municipio de Lajas pudieron disfrutar de actividades deportivas como carreras, fútbol y boxeo, entre otras, preparadas por sus entrenadores para fomentar en ellos el amor por el deporte y darles un espacio donde puedan disfrutar junto a sus amigos y compañeros.

Los trabajadores de Cultura del municipio presentaron varios números culturales a cargo de estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria, mostrando a todos los presentes el talento que fluye por las venas de esta pequeña localidad.

El inicio de la festividad celebra la tradición cultural cubana, el deporte y el arte de una manera especial, al involucrar a la comunidad del municipio en un escenario de alegría y esperanza.

Los adultos también cuentan con sus actividades personalizadas, como la realización de una Peña Campesina con la participación del grupo Mi Rincón Querido, frente al Liceo del municipio, en la cual pudieron disfrutar de música cubana. Además, se mantiene música en el centro del pueblo para el disfrute de los lajeros.

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