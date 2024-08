La banda británica Oasis confirma su regreso tras 15 años fuera de los escenarios (y de peleas entre los hermanos Gallagher)

“Mis disculpas a todas las personas que compraron entradas para los conciertos de París, Constanza y Milán”, afirmó.

Carreras paralelas y demandas

En las últimas semanas ambos hermanos habían dado señales de una posible reconciliación. De hecho, el propio Liam le dedicó varias canciones a su hermano durante su reciente gira de celebración del 30° aniversario de Definitely Maybe. Entre ellas, Half The World Away y Lock All The Doors.