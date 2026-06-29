Justicia de EEUU ratifica condena a Trump por abuso sexual y difamación

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La Corte Suprema de EE. UU. desestimó este lunes el recurso de apelación presentado por el presidente Donald Trump contra el fallo que le obliga a indemnizar con cinco millones de dólares a la escritora y columnista E. Jean Carroll, excolumnista de la revista Elle, luego de que un jurado lo declarara culpable de abusarla sexualmente en la década de 1990 y luego difamarla.

En 2019, Jean Carroll denunció al empresario y político de 80 años de haber abusado sexualmente de ella en una tienda de Manhattan en 1996, una acusación que Trump negó y calificó de “engaño” y “estafa” en una publicación en su cuenta de Truth Social.

En mayo de 2023, el jurado encontró culpable de abuso sexual y difamación al mandatario y determinó una compensación de cinco millones de dólares para Carroll. Tras conocer la decisión del Supremo este 29 de junio, Trump declaró que continuará “la lucha contra este caso de instrumentalización judicial” en su contra y arremetió contra el estado de Nueva York, al que acusó de aprobar una ley con efecto retroactivo para “atraparle injustamente”.

El Tribunal Superior se negó a aceptar el caso de Trump en una orden breve y sin explicación, como es habitual. No hubo disidencias notables. Trump también planea apelar otro veredicto de 83.3 millones de dólares otorgado a Carroll por un jurado diferente tras un segundo juicio por difamación, según sus abogados.

El mandatario ya fue declarado culpable en mayo de 2024 de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130 000 dólares en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels. Tras esa condena de un gran jurado, que no implicó multa ni cárcel, el magnate tildó el proceso penal de “vergüenza para el sistema judicial” y afirmó que el juicio se hizo “para dañar mi reputación para que perdiera las elecciones”.

Trump también ha sido señalado numerosas veces en el escándalo de los archivos que involucraron al delincuente sexual Jeffrey Epstein y personalidades de la vida política, empresarial y social. Su Administración publicó los archivos en gran parte censurados, algo que muchos denunciaron como una estrategia para proteger a culpables de alto nivel, como el propio mandatario, mientras paralelamente se revelaban, en una flagrante violación de derecho, las identidades de muchas de las víctimas.

Este lunes, tras el veredicto de la Corte Suprema, el inquilino de la Casa Blanca dijo que el alto tribunal se ha negado a revisar “caso falso” presentado por “una mujer a la que nunca conoció”. Añadió que el proceso “en realidad va contra Estados Unidos y todo lo que el país representa” y que “jamás debería permitirse que algo así le suceda a otro presidente o candidato presidencial”.

La abogada de la escritora abusada y difamada por Trump, Roberta Kaplan, dijo en un comunicado que todos los intentos del mandatario de apelar al veredicto “han fracasado” y que esta decisión “pone fin a su empeño por eludir la responsabilidad de sus actos”.

(Con información de agencias)

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