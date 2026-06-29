Keiko Fujimori gana elecciones en Perú con el ciento por ciento del conteo de votos

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La derechista Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, según el resultado final del escrutinio publicado este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aunque la proclamación oficial corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La ONPE completó este lunes al 100% el recuento de las actas electorales tras más de tres semanas desde el balotaje del pasado 7 de junio.

Al cerrar el escrutinio, Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 50.135% de los votos válidos (9 223 396), frente al 49.865% (9 173 755 votos) del candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, según la ONPE.

La diferencia entre ambos fue de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana en las últimas décadas.

La segunda vuelta de las presidenciales tuvo lugar el 7 de junio en un clima de fuerte polarización política. El procesamiento de las actas observadas y los recursos presentados prolongó durante 22 días un reñido escrutinio, en el que Roberto Sánchez pareció tomar ventaja para perderla en la recta final frente a su rival.

Con el conteo concluido, la ONPE da por terminada la etapa de contabilización de votos. El resultado aún debe ser proclamado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de resolver las últimas impugnaciones y declarar formalmente a la presidenta electa para el período 2026-2031.

Fujimori alcanza finalmente la presidencia a sus 51 años tras haber perdido las elecciones en sus tres anteriores intentos. De transcurrir el proceso con normalidad, la futura mandataria asumirá el cargo el 28 de julio.

Será la primera mujer elegida presidenta de Perú en las urnas, ya que la reciente exmandataria Dina Boluarte llegó a la presidencia por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo.

Fujimori será, además, la novena persona en ocupar la presidencia de Perú en los últimos 10 años, una etapa de crisis política permanente, con muchos de los mandatarios señalados por corrupción.

Como revelan los estrechos resultados electorales, hereda un país altamente polarizado y tendrá ante sí una compleja tarea que empezaría por lograr la estabilidad de la que carecieron Gobiernos anteriores.

(Con información de BBC Mundo y agencias)

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