Irán y Omán celebran reunión para la gestión del estrecho de Ormúz

Según la agencia semioficial Tasnim, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, dijo que el encuentro tuvo lugar en Mascate, capital del Sultanato de Omán, donde las delegaciones analizaron asuntos relacionados con la navegación en el estrecho y la cooperación entre ambos países.

Hasta el momento, las autoridades omaníes no se han pronunciado sobre la reunión ni sobre sus resultados.

Gharibabadi explicó que las conversaciones incluyeron un intercambio de opiniones sobre el Artículo 5 del memorando de entendimiento suscrito entre Irán y Estados Unidos, referido al paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz, así como sobre los mecanismos para la futura gestión de esa vía marítima conforme a los derechos de los Estados ribereños.

El funcionario recordó que, la pasada semana, Teherán y Mascate acordaron crear un grupo de trabajo conjunto para dar continuidad al diálogo con vistas a alcanzar un entendimiento sobre la administración de la navegación y los servicios relacionados con el estrecho.

La reunión se desarrolló en un contexto de renovadas tensiones en la zona, después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara ataques contra diez objetivos militares iraníes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, en respuesta a un presunto ataque con drones contra un petrolero.

Posteriormente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que atacó instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin como represalia por esas acciones.

El pasado 18 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que contempla el cese de hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington y la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre provocó fuertes alzas en los precios internacionales del petróleo y el gas.