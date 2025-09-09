Jueces del Supremo brasileño empiezan a votar veredicto para expresidente Bolsonaro

Compartir en

Los cinco jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil iniciaron la última sesión del juicio al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado, para decidir si el político es inocente o culpable.

“Hoy decidiremos si procede o no procede la acción [procesual], y después, en caso de que haya imputados condenados, pasaremos al análisis de la dosimetría de la pena”, anunció el presidente de la sesión, el juez Cristiano Zanin.

Bolsonaro está acusado de cinco delitos diferentes: golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos.

Según uno de los abogados del expresidente, Bolsonaro decidió no comparecer a las últimas sesiones del juicio.

