Izquierda ecuatoriana aborda los retos tras la celebración del referéndum

¿Qué se viene para Ecuador tras los resultados de la consulta popular y del referéndum celebrado el pasado 21 de abril. El presidente Daniel Noboa insiste en que ganó y sostiene que se trata de una goleada. Sectores progresistas tienen otra lectura. ¿Cómo interpretar los resultados obtenidos, como quedan los movimientos de izquierda que promovieron el no? ¿Cuáles son los retos de cara al 2025? Se lo preguntaremos a nuestra invitada de hoy: La excandidata a la Presidencia de Ecuador y actual presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González.

“En efecto, el presidente Noboa hace un cálculo matemático y la consulta popular no puede reducirse a un cálculo matemático del resultado. Fueron 11 preguntas para comenzar, la RC, consciente con lo que siempre dijimos que era una consulta innecesaria, un desperdicio de recursos 62 millones de dólares que podrían servir para arreglar las aulas de clase (…) y que podrían haberse utilizado para arreglar los quirófanos en el país. Seis millones de dólares se requieren para arreglar los quirófanos, tanto del Ministerio de Salud Pública, como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí debió haberse invertido. Y como estábamos claros de que era un desperdicio de recursos dijimos no nos vamos a inscribir para hacer campaña por el No porque no vamos a recibir fondos de los ecuatorianos para hacer propaganda.

Asociaciones, agrupaciones políticas y sociales sí se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral. Ustedes no lo hicieron conscientes de saber que era un desperdicio de recursos, entonces ¿cómo hicieron la oposición a esta consulta popular?

Nosotros hicimos un llamado a la población a la reflexión. Las preguntas que tenían que ver en materia de seguridad ya estaban tramitándose en la Asamblea Nacional (AN), el presidente Noboa ejerció presión sobre el presidente de la AN, para que no traten esas reformas en materia de seguridad, porque si se trataban se quedaba sin piso la consulta popular. Es decir, las preguntas en materia de seguridad no eran necesarias porque ya se estaban tratando en la Asamblea. ¿Cuál era la parte importante para el Gobierno nacional, para Daniel Noboa? La pregunta D sobre el arbitraje internacional y la pregunta E sobre el trabajo por horas. Y aquí le dijimos a la población: ‘Vamos a reflexionar. En estas preguntas hay que votar No’. Lo que es el trabajo por horas hubo en Ecuador antes del 2008, ¿qué trabajo?, trabajo precario, más pobreza, no mejoró el empleo, no mejoró la productividad en el país, más bien fue el empobrecimiento.

Y en la pregunta del arbitraje Internacional tenemos un caso como el de Chevron que contaminó nuestra Amazonía, que destrozó ríos, el medio ambiente y que además se contaminaron ciudadanos y tienen hasta hoy muchos niños y adultos (que ya han fallecido también) enfermos de cáncer por lo que hizo Chevron y a Chevron tenemos que pagarle más de mil millones de dólares, gracias a un arbitraje internacional, por eso decimos no a los arbitrajes internacionales.

Y esta campaña se marcó por una participación masiva de la ciudadanía y una reflexión profunda, y vemos aquí actores políticos, jóvenes, activistas sociales, ambientalistas yendo a la Amazonía a ver lo que hizo Chevron, por eso se movilizaron, por decir no al arbitraje, defendiendo su derecho al trabajo digno, por eso votamos también no al contrato por horas. Este contrato no iba a tener afiliación social ni iba a tener derechos a horas extras, no tendría los décimos, todos los bonos extras que se reciben no los iban a recibir. Y la población hace una reflexión a título personal y dice no quiero el contrato por horas y, a título de patria, de país, de Ecuador, no queremos el arbitraje internacional.

Los ecuatorianos se tomaron el tiempo para leer las preguntas y de marcar su posición con relación a dos en particular. De hecho el arbitraje internacional recibe un rechazo del alrededor del 65 % y del contrato por horas de un 70 %. Esa votación además marca una tendencia y una posición ideológica de ese electorado. ¿Es un voto de confianza al presidente Noboa, a las fuerzas armadas, o representa esa necesidad de seguridad que expresamos los ecuatorianos?

Es una respuesta a un pedido de garantícenme la seguridad. El presidente Noboa dijo que requería que se vote a favor de estas preguntas para garantizar la seguridad, hoy tiene que garantizar la seguridad, él mismo se ha puesto el techo de dónde quiere llegar y de cómo quiere manejar el país. Perfecto. ¿Necesitaba eso para garantizar la seguridad? y aquí hay que explicar algo, porque esta votación por el sí no es una votación a favor del gobierno nacional, si el gobierno lo está leyendo así está cometiendo un grave error, porque las preguntas te conducen a votar sí. Te dicen: “¿Quieren que un preso acabe su condena en la cárcel?”. Sí, porque no lo quiero ver en la calle, cuando somos uno de los países más violentos del mundo. Te dicen: “¿Quiere que la policía y el ejército trabajen en conjunto para darnos seguridad?”, pues por supuesto que sí. Es imposible decir no, porque la gente quiere que le garanticen la seguridad, más aún cuando en 48 horas asesinaron a dos alcaldes, en un mes asesinaron a tres alcaldes. Ese es el país que tenemos. Son preguntas que te conducen naturalmente a votar sí. No es una respuesta al presidente de la República, es una respuesta a la necesidad que tenemos todos los ecuatorianos de que nos garanticen lo esencial: la vida, la seguridad. Por robarte un celular te matan, en un bus se sube un delincuente y sin razón mata delante de su hija al conductor, sin razón, el conductor no pone resistencia, le entregan todo, ni siquiera lo mira, está quietito, lo matan. Ese es el Ecuador que tenemos, y ante esas circunstancias le dicen sí, haga lo que tenga que hacer, pero denos seguridad.

Luisa, ¿cómo quedan las izquierdas después de esta consulta popular?

En esta consulta se da un hecho histórico. Normalmente en el Ecuador la derecha ha impulsado una polarización política en el país: Correísmo y anticorreísmo, y ese odio que han generado desde los medios de comunicación hegemónicos, desde ciertos actores políticos, ha llevado a confrontarnos entre hermanos, en un pueblo que es el Ecuador, y eso capitaliza la derecha. Ese odio lo capitaliza la derecha. En estas elecciones se rompe el correísmo y el anticorreísmo, y este es el hecho histórico. La RC dice hay que votar No en la pregunta D, en la pregunta E. En el resto vote como usted quiera. Normalmente, si la RC dice sí, el anticorreísmo dice no. Si la RC dice no, el anticorreísmo dice sí. En esta ocasión también se sumaron a decirle no a Daniel Noboa (en el contrato por horas y en el arbitraje), agrupaciones, personas, activistas, que son opositores a la RC y se rompe el anticorreísmo y se lleva a la unidad de país y se lleva a la reflexión.

De forma natural, todos los movimientos de izquierda y progresistas nos oponíamos al arbitraje y al trabajo por horas, ¿por qué?, porque eran contrarios a los principios que promulgamos, pero también se sumaron actores de derecha. Más allá de solamente la izquierda, que yo sí creo que debemos ir a una unidad, que debemos superar ciertas diferencias que solamente nos llevan a profundizar el odio en el país, a profundizar que gane una derecha capitalizando un odio y que sigamos con más pobreza. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas elecciones? La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), en el 2021, cuando tuvimos como candidato a la presidencia a Andrés Arauz, llamó a un voto nulo ideológico, y de esa forma impulsó a que ganara el señor Guillermo Lasso, a que ganara la derecha. En esta elección de 2023, la Conaie, que es un movimiento de izquierda, tampoco se pronunció a llamar a sus bases a que voten por el único movimiento de izquierda que era la RC y ¿qué hemos visto?: dos periodos en los que gana la derecha porque la izquierda tampoco se suma y hemos perdido todos como país , más pobreza, más desempleo, más violencia, ahora sin luz eléctrica, porque no han mantenido al sector eléctrico. Y aquí hago una pequeña reflexión, el exministro de Energía, Santos Alvite, dice públicamente que no dan mantenimiento a las hidroeléctricas, que no dio atención al sector eléctrico, porque él no cree en el sector público. Entonces ¿para qué aceptó ser ministro? Viene a destrozar nuestras hidroeléctricas, no les da mantenimiento y no cumplen con el plan maestro de electricidad que iba hasta el 2030, y hoy Ecuador está sufriendo apagones, hay ciudades sin luz, nueve horas las principales ciudades, la producción se va a pique, y el desempleo aumenta y la violencia también. Entonces esto es lo que ha pasado cuando la izquierda no se une y le suma a la derecha, gana la derecha y este es el país que tenemos. Yo sí creo que debe haber una reflexión de patria, no de apoyar un movimiento político, si no de patria, de país, si seguimos con gobiernos de derecha vamos al despeñadero.

¿Serán capaces los movimientos progresistas de superar estas disputas que han tenido alrededor de otras elecciones, para juntarse para organizar un plan programático de cara a las elecciones del 2025?

En campaña el presidente Noboa dijo ser de centro-izquierda, y qué vemos. Todas sus políticas no solamente son de centro-derecha, son de extrema derecha. El hombre pacífico que se mostraba pues de pronto ya no está en campaña y se ha mostrado quién es. ¿Qué ha dicho’: “Soy un pésimo enemigo”. Lo siguiente, qué vergüenza decir esto en un medio que va a América Latina, se refiere a sus opositores como “hdp”, y creo que la mayoría entendemos lo que está diciendo. Un presidente que se refiere a sus opositores en esos términos ese es Daniel Noboa, el que se empieza a mostrar ahora. Se va mostrando quién es él, hacia la derecha. Como que él tiene una agenda a capitalizar todo ese voto anticorreísta y de extrema derecha. El país está en una situación en la que el empleo adecuado va disminuyendo, la pobreza va en aumento, la migración va superando a la que fue la migración en el año 2000, la violencia a niveles nunca antes vistos, y eso amerita que nos llamemos a la unidad, empezando por los políticos, pasando por las familias, por la sociedad. El país lo necesita, y más aún la izquierda, que no puede seguir dividida porque si sigue así, lo que pasa es que se van a profundizar aún más las crisis, la económica, social, política. Yo creo que se puede llegar al diálogo con ciertos actores de la izquierda, no con todos. Pero sí con Leonidas Iza (el dirigente de la Conaie), que ha mostrado ser un hombre coherente, que ha llevado una lucha por delante, y que tenemos muchas coincidencias. Lo que nos acerca, como RC, es el Ecuador, las necesidades de nuestra población.

¿Qué los aleja de Iza?

Creo que cálculos políticos, personales, de malos líderes que no han sabido representar a su población. El ala política de la Conaie es pachakuti, que ha votado por la derecha históricamente. Si revisamos las votaciones, pachakuti, en la Asamblea Nacional, votó en contra de su pueblo con Lenín Moreno, en contra de su pueblo con Guillermo Lasso. Eso hizo pachakuti en la Asamblea Nacional, cuando estaba liderando un Salvador Quispe, una Guadalupe Llori, personas que buscan un bien personal, pero no de a quien decían representar y han sido castigados en las urnas, no están en la papeleta electoral y no están en la Asamblea Nacional hoy en día.

¿Están dispuestos a sentarse en la mesa con Leonidas Iza de cara a las elecciones del 2025?

Como presidenta de la RC estamos totalmente dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo para poder fortalecer las necesidades del país a través de consensos entre dos movimientos que representan a la sociedad, que representan las necesidades de la población y que tenemos más coincidencias que disidencias, coincidimos en atender con salud, con educación a nuestra población, fortalecer el sector agropecuario, la infraestructura, en los temas macro coincidimos y ahí debe ir el consenso y el diálogo, no tendría ningún problema en sentarnos a dialogar con Iza y ver juntos un consenso y un futuro para el Ecuador.

Tras el asalto a la embajada mexicana en territorio ecuatoriano por fuerzas policiales y militares, hay incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar a nivel internacional, ¿cómo leen ese escenario? ¿Creen que fue determinante para esta consulta?

El presidente Noboa no ha estado preparado para el cargo, su canciller desconoce totalmente el sector público, al igual que el presidente y su gabinete y desconocen la normativa de lo que es el derecho internacional público. En cuatro meses y medio ha cometido tres errores muy graves en política internacional y nos introducen en tres conflictos. El primero fue con Rusia, cuando el presidente desconociendo el mismo contrato con el que se adquirió material bélico, intenta darlo como chatarra a Estados Unidos para que se use en contra de Rusia en el conflicto que tiene con Ucrania. Segundo, en España protagoniza un hecho bochornoso, diciendo llévenme de farra, con exceso, en el auto del rey, que se está investigando en el Congreso español. Y el tercero, que ya es la cereza del pastel, violar la sede diplomática de una jurisdicción extranjera, de México, que está protegido eso por las normas de la Convención de Viena, y como él lo ha dicho “esta fue mí decisión”, pero es que su decisión al ser presidente de la República, nos introduce a los 28 millones de ecuatorianos en un conflicto a nivel internacional, el violar una sede diplomática es casus belli, podría ser una declaración de guerra. Gracias a Dios, en México entienden que pues el joven ha tomado una decisión errónea y lo están manejando con mucha madurez conforme al derecho diplomático. Y lo siguiente, esto trae afectaciones económicas para una población ya empobrecida, como es el Ecuador, el comercio con México está en torno a mil millones de dólares, afecta al comercio, porque nosotros importamos materia prima inclusive, y estamos pendientes de lo que va a pasar porque ya México pidió acudir a la Corte Internacional de Justicia, porque ya ha pedido que se saque a Ecuador del Sistema de Naciones Unidas. Si esto se llega a concretar, las consecuencias para Ecuador serían nefastas y la responsabilidad es de un presidente que toma una decisión por apresar a un perseguido político, que tenía un asilo, que es Jorge Glas.

¿Cómo está el exvicepresidente?

Jorge está muy delicado de salud, muy afectado en su parte emocional también. Por la forma en la que lo secuestraron, que ojo también aquí el presidente Noboa tendrá que enfrentar a la justicia internacional porque cometió un secuestro de un asilado político en una jurisdicción extranjera, y esto se lo seguirá ante la justicia a nivel internacional, Jorge está muy delicado. Estamos siguiendo las acciones legales con los abogados, precautelando su vida y si algo le llega a pasar a Jorge Glas la responsabilidad es del presidente Noboa.