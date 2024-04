Irán afirma que Israel será castigado por ataque a consulado

“El gobierno israelí cometió un error, debe ser castigado y será castigado”, expresó Jamenei en un discurso tras las oraciones en Teherán tras el rezo del Eid-al-Fitr.

Jamenei aseguró que el ataque contra el anexo consular de la embajada iraní en Siria, ignoró los compromisos internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Imam Khamenei in the sermons of the Eid al-Fitr Prayer:

Zionist regime’s attack on #Iranianembassy in #Syria was an attack on #Iranian soil and it will be punished

⏬ https://t.co/cFHVY48Bvj pic.twitter.com/jPxtqDyry9

— Khamenei Media (@Khamenei_m) April 10, 2024