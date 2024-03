Honran a Emerio Medina por su aporte a la literatura en Cuba

Compartir en

El escritor Emerio Medina, Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, recibió hoy un reconocimiento del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín por sus importantes aportes a las letras cubanas, en el marco de la XXXII Feria Internacional del Libro.

En la sala Electa Arenal del Centro Provincial de Artes Plásticas, este sábado, durante el espacio La Hora Tercia fue entregado el lauro que honra los más de 15 años de labor literaria del autor, personalidad a la que también se dedicó esta edición de la fiesta de la lectura en la provincia.

El homenajeado explicó que sus mejores escritos proceden de lo cotidiano, de anécdotas que escuchara o viviera, ya que estas son las más fieles para mostrar la vida del cubano, un ser que brega incansable en los tiempos actuales.

Preferiría que me recordaran como el escritor que escribe para niños y adolescentes, en ellos la imaginación no tiene límites y la magia surge con rapidez, y desde la posición del autor es imposible no amar a un público tan demandante, porque exige superarse día tras día, comentó el cuentero.

Medina Peña añadió que se siente agradecido por haber recibido el Premio Julio Cortázar en dos ocasiones, una en 2009 con “Los días del juego” y en 2023 con “El hombre que vino a leer”, oportunidades que pocos literatos consiguen en sus vidas, hecho que aún lo impacta y llena de fuerzas para seguir adelante con su pasión, las letras.

Durante la entrega del reconocimiento, el poeta Eugenio Marrón Casanova describió al laureado como agudo al idear historias memorables y con giros dramáticos, valiente al enfrentar el peligro de la cuartilla en blanco, polivalente al cruzar de forma constante la línea que separa la cuentística y la narrativa e inmortal, ya que en cada uno de sus textos oculta un álter ego.

La cita fue amenizada con la presentación de la Compañía de Narración Oral Palabras al Viento, los cuales realizaron un acercamiento a la literatura infantil publicada por el holguinero y el Cuarteto Cubamar, proveniente del municipio Mayarí, tierra en la que naciera al que llaman “el hombre que vino a ganar”.

Emerio Medina Peña ha obtenido disímiles distinciones a lo largo de su extensa obra y prolífica vida, entre las que se encuentran el Premio UNEAC de cuento Luis Felipe Rodríguez en 2009 por “Café bajo sombrillas junto al Sena”, el Casa de las Américas en 2011 con “La bota sobre el toro muerto” y el Alejo Carpentier, también del género relato, con “La línea en la mitad del vaso”.

