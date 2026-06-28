Foro de Negocios impulsó alianzas económicas en Santiago de Cuba (+ Fotos)

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Cerca de 50 empresas estatales y privadas, así como trabajadores por cuenta propia, participaron en el Primer Foro de Negocios de Santiago de Cuba, espacio que permitió promover alianzas estratégicas, identificar oportunidades de inversión y fortalecer la integración entre actores de la economía territorial.

Convocado por el Gobierno Provincial y la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el encuentro surgió como alternativa ante el aplazamiento de la XXI Feria Internacional ExpoCaribe, debido a la compleja situación que enfrenta el país, y mantuvo el propósito de propiciar intercambios comerciales y de cooperación.



Madelaine Cortez, presidenta del Comité Organizador, destacó la importancia del foro, concluido hoy, como espacio para dar seguimiento a acuerdos y fortalecer vínculos entre los diferentes actores económicos.

Dijo que durante tres jornadas, desarrolladas en el Complejo Cultural Heredia, los participantes presentaron potencialidades de la provincia en sectores como los servicios portuarios, el turismo, la producción agroalimentaria y las energías renovables, además de mostrar productos y servicios con sello local en el espacio “Hecho en Santiago de Cuba”.

Dedicado al aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y al aniversario 511 de la fundación de la villa santiaguera, la cita también permitió visibilizar las potencialidades del municipio Contramaestre, con perspectivas en la producción de alimentos y la presencia de empresas mixtas como Tropical Contramaestre y BioCubaCafé.

La jornada de clausura incluyó la entrega de reconocimientos a entidades participantes por la calidad, innovación y comunicación empresarial.

En las categoría de productos fueron distinguidos con el premio a la calidad el Ron Isla del Tesoro, de la Ronera Santiago el cual también mereció el lauro en innovación tecnológica; y el carbón vegetal de la Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao.

En materia de comunicación institucional fueron reconocidas entidades como BioCubaCafé, Infotur Santiago de Cuba, la Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao, Café Cudeiro, Cuba Ron S.A. y el Ministerio del Turismo en el territorio indómito, esta última con el Gran Premio a la Comunicación Integral.

El Primer Foro de Negocios de Santiago de Cuba reafirmó la voluntad de continuar promoviendo la cooperación, la innovación y la búsqueda de alternativas para el desarrollo económico de la provincia.

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