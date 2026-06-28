Felicita Díaz-Canel a primer ministro de Etiopía por victoria electoral

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, y al Partido de la Prosperidad por su victoria electoral.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook, el mandatario cubano expresó: “Felicitaciones al primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed Ali y al Partido de la Prosperidad por su victoria electoral”.

Díaz-Canel añadió: “Ratificamos la determinación de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación que unen a nuestros pueblos y Gobiernos”.

Abiy Ahmed Ali, ingeniero y militar de origen oromo, ocupa el cargo de primer ministro desde 2018 y lidera el Partido de la Prosperidad desde 2019.

El dirigente etíope recibió el Premio Nobel de la Paz en 2019 por el acuerdo de reconciliación con Eritrea, tras años de conflicto armado.

El Partido de la Prosperidad fue creado en 2019 para sustituir al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope y obtuvo una amplia mayoría parlamentaria en los comicios recientes.

La organización política busca superar el federalismo étnico y consolidar un proyecto nacional unificado, con énfasis en la modernización económica y la centralización institucional.

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