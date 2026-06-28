Dayramir González seducirá en Cuba con sus manos al piano

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El premiado y virtuoso pianista cubano Dayramir González ofrecerá hoy un concierto en la Casa Vitier García Marruz, donde promete deleitar al público de la capital con su maestría y sensibilidad artística.

Según publicó la institución en redes sociales, este no será un domingo cualquiera, dado el prestigio del artista y su capacidad para convertir cada presentación en un verdadero espectáculo.

Radicado en Estados Unidos, el músico es uno de los jazzistas cubanos de mayor exposición a nivel internacional, fruto quizás de haber crecido en un ambiente rodeado de música e influenciado por su padre, el relevante trompetista de jazz afrocubano Fabian González.

Dayramir decidió encontrar su propia voz a través de la composición y los arreglos, y eso le salvó la vida, destacó el intérprete. “Hay muchísimos pianistas, pero sabía que, si quería liderar, tenía que crear”, añadió desde su página oficial.

El intérprete hizo historia en 2010 al convertirse en el primer músico cubano en recibir la beca Presidential Scholar del Berklee College of Music, donde coincidió con algunas de las figuras más relevantes del jazz.

“Cada uno de ellos contribuyó a forjar su voz como compositor e intérprete, una voz arraigada en la tradición pero orientada hacia el futuro”, señaló la web.

Para cuando se graduó con honores, ya había sido galardonado con el prestigioso premio Wayne Shorter al compositor de jazz más destacado de 2013, precisó el texto.

González ha compartido escenario con reconocidos maestros del género como Bebo Valdés, Alfredo Rodríguez y Pedrito Martínez, en tanto su álbum debut Habana enTRANCé (2007) le valió tres premios Cubadisco y “lo presentó como una nueva y poderosa voz del jazz cubano”.

“Sus actuaciones invitan al público a emprender un viaje: desde las vibrantes calles de La Habana hasta el pulso de Nueva York y más allá”.

V.I.D.A., su proyecto discográfico más reciente, celebra 25 años de evolución creativa y colaboración, mientras el artista defiende el compromiso de “tender puentes entre culturas, fomentar el desarrollo de las futuras generaciones y seguir evolucionando como compositor e intérprete”.

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