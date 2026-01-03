FMC llama a activar de inmediato la denuncia en todos los espacios públicos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

La Federación de Mujeres Cubanas, denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, expresada en los ataques aéreos realizados en la madrugada del 3 de enero contra localidades civiles y militares de Caracas y otros estados del país.

Esta ofensiva constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y representa una amenaza directa a la paz, la soberanía y la estabilidad de la Región de América Latina y el Caribe.

Denunciamos que el objetivo central de esta agresión es el control de los recursos estratégicos venezolanos, en particular el petróleo y el oro, mediante una lógica colonial de guerra, intervención y cambio de régimen.

El imperialismo estadounidense vuelve a recurrir a la violencia para imponer su dominación, subestimando la historia de resistencia de un pueblo que ha derrotado imperios y que hoy defiende su derecho soberano a decidir su propio destino.

Desde la Federación de Mujeres Cubanas, llamamos a activar de inmediato la denuncia en todos los espacios públicos, a condenar el ataque militar contra Venezuela y a exigir una postura clara de los gobiernos y de los organismos internacionales.

Exigimos el cese inmediato de la ofensiva militar de los Estados Unidos contra Venezuela.

Preservemos nuestra región como Zona de Paz.

¡Fuera yanquis de Venezuela!

¡Fuera Trump de América Latina y el Caribe!

Visitas: 1