Finaliza etapa civil de primera solinera de Holguín

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 51 segundos

La primera estación de carga fotovoltaica de la provincia de Holguín, ejecutada por la pequeña empresa Frenas Conmigo, concluyó la fase de construcción civil y se alista para la puesta en marcha con 32 kilovatios (kW) en inversores y 60 kW en baterías.

Álvaro Grass González, socio único y fundador de la entidad, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que las labores ejecutadas en esta primera etapa, en la instalación ubicada en el reparto Alcides Pino del municipio cabecera, incluyeron el acondicionamiento del inmueble y el montaje de los paneles solares.

Tras completar la conexión tecnológica, el centro brindará servicios de carga a triciclos, bicitaxis y motos eléctricas, alternativa accesible a los transportistas de la zona en consonancia con las políticas de cambio de matriz energética que promueve el país, explicó.

En medio del complejo contexto energético que atraviesa la nación, la solinera ofrecerá prestaciones gratuitas a la comunidad, entre ellas la carga de teléfonos celulares, lámparas recargables y facilidades para la cocción de alimentos, con áreas del local destinadas a tal efecto, señaló.

Grass González precisó que la instalación operará las 24 horas y dispondrá de una tienda especializada en insumos eléctricos de alta demanda deficitarios en el mercado informal, como interruptores, cables, cintas aislantes y tomacorrientes.

Fundada en 2022, la sociedad mercantil ostenta la condición de Colectivo Vanguardia Nacional, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba en reconocimiento a su liderazgo provincial en la reparación de sistemas de frenos y embrague, lo que contribuye a la sostenibilidad del parque automotor.

Visitas: 1