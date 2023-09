FIFA anuncia nominados al The Best

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 20 segundos

Tan solo un mes después de la Copa Mundial Femenina, la FIFA ha dado a conocer los candidatos y candidatas a los premios The Best, el máximo galardón de la FIFA tras separarse de France Football y perder la gala del Balón de Oro en 2016.

El “panel de expertos de la FIFA” ha hecho la selección de estos nominados y nominadas. En el caso del premio The Best masculino al mejor jugador, son 12 el total de nominados al premio por los 16 del femenino. Por otro lado, en el caso de los entrenadores de fútbol masculino y femenino, se han nominado a cinco en las dos categorías. Y, en el caso del The Best a mejor portero y portera, han sido cinco y siete los candidatos y candidatas elegidas respectivamente. Lo curioso este año viene con que no hay ningún jugador del Real Madrid nominado en el The Best masculino.

El premio The Best se otorga, por categorías, a los mejores jugadores y jugadoras del año natural del período contemplado entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023 en el caso del galardón masculino, y del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023 en el caso del femenino. Estos son todos los candidatos y candidatas en todas las categorías:

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Inglaterra); Jenni Hermoso (España); Lindsey Horan (EE. UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Lauren James (Inglaterra); Sam Kerr (Australia); Mapi León (España); Hinata Miyazawa (Japón); Salma Paralluelo (España); Keira Walsh (Inglaterra).

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozovic (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); lkay Gündogan (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodrigo «Rodri» Hernández (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).

Personas nominadas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España); Tony Gustavsson (Suecia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Países Bajos).

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Pep Guardiola (España); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi Hernández (España).

Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Zeira Muovi (Suecia); Sandra Paños (España).

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Yassine Bounou (Marruecos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camerún); Marc-André ter Stegen (Alemania).

Personas nominadas al Premio a la Afición de la FIFA

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inglaterra); Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia).

Periodos contemplados

El periodo contemplado a la hora de conformar la lista de nominaciones del fútbol femenino -esto es, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA- fue del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, fecha en la que se disputó la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

En el caso de los galardones del fútbol masculino -Premio The Best al Jugador de la FIFA, Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y Premio The Best al Guardameta de la FIFA-, se contempla el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

¿Cuándo comienza la votación?

La afición podrá votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir del 14 de septiembre, una vez que se anuncien las listas de personas nominadas, además de las candidaturas al Premio a la Afición de la FIFA. La votación termina el viernes 6 de octubre a medianoche.

La votación para el Premio Puskás de la FIFA, que se otorgará a la persona que anotó el mejor tanto del periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, comenzará el jueves 21 de septiembre y terminará el martes 10 de octubre a medianoche. (MARCA)

