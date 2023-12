Compartir en

Un segundo bastaba para que el cienfueguero Michel Ernesto Suárez Walker explotara de júbilo por convertirse en campeón parapanamericano. Pero en ese ínfimo período de tiempo el argentino Juan Samorano sacó a relucir su vasta experiencia y lanzó la patada que le otorgó cinco increíbles puntos, los cuales dejaron en plata al joven taekwondoca cubano de los 70 kilogramos.

Pasadas varias jornadas, conversamos en el subtitular de la cita parapanamericana de Santiago de Chile, quien confiesa sentirse contento, a pesar del fatal desliz.

“Lógicamente queríamos el oro y ese era nuestro objetivo, máxime porque estábamos seguros de que la meta era posible. Pero son cosas que pasan en el deporte y no pude concretarlo. No obstante, siento satisfacción por el resultado. Son mis primeros Juegos Parapanamericanos y de seguro habrá revancha. Por eso esa medalla de plata significa mucho para mí”.

Existía un precedente, y es que este mismo año conseguiste el metal de bronce en el Campeonato Mundial, en la primera incursión de Cuba en esa importante cita. ¿El aval de medallista del orbe hizo que aumentara la presión en pos del título?

“Claro que el resultado en el mundial daba confianza, pero creo que la principal presión me la puse yo mismo en ese combate, en tratar de dar el golpe exacto y preocuparme demasiado por el rival”.

Volvamos a la final con Samorano. Según tu criterio, ¿qué ocurrió?

“Pasaron muchas cosas. Tenía una ventaja amplísima como todos saben, y traté de cuidarla. Los árbitros lo interpretaron como que estaba evadiendo el combate, algo que no pasó pues seguí tirando golpes de puño, y comenzaron a penalizarme una y otra vez. Simplemente me bloqueé, equivoqué el plan táctico y no seguí las instrucciones de mi entrenador. Eso permitió que el argentino aprovechara su tremendo nivel y remontara de la manera que lo hizo. Mis respetos para él, no es primera vez que consigue éxitos de esa forma, como si lo dejara todo para el final. Es una experiencia más que incorporo a mi carrera”.

Pasada la página de Santiago de Chile. ¿Qué viene ahora?

“Ya estamos enfocados en el evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos, el cual debe efectuarse en el mes de abril próximo. Lo daré todo, pues el objetivo ahora es estar en París”.

¿Mensaje por el fin de año?

“Gracias a todos los que me apoyan, sobre todo a mi familia y a los entrenadores y atletas que comparten conmigo alegrías y tristezas. Muchas felicidades para todos y que el 2024 sea mucho mejor”.

