Erdogan avisa: portaviones de EEUU podría causar masacres en Gaza

El presidente de Turquía advierte que el despliegue del portaviones USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo provocará “graves masacres” para los palestinos en Gaza.

“¿Qué hace un portaviones de EE.UU. en Israel? Comenzará a perpetrar graves masacres ahí, atacando y destruyendo Gaza”, avisó el martes Recep Tayyip Erdogan en rueda de prensa conjunta con el canciller austríaco, Karl Nehammer, en Ankara.

El mandatario turco se refería al envío del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford a las aguas del mar Mediterráneo para apoyar a Israel en su confrontación con la Resistencia palestina en la Franja de Gaza.

Erdogan cuestionó la presencia militar de Estados Unidos en Asia Occidental, sobre todo en Siria, donde, dijo, opera “más de 20 bases” ilegales y “entrena y arma a todas las organizaciones terroristas” en la zona, según recogió el canal de televisión turco TRT Haber.

Sobre Gaza, blanco de ataques indiscriminados israelíes que han dejado más de 900 personas muertas desde el sábado, Erdogan denunció el bloqueo total del enclave por parte de Israel. “Actualmente, no hay suministro de agua en Gaza. ¿Qué pasa con los derechos humanos? No hay electricidad, no la suministran”, censuró.

Los derechos humanos no pueden ser violados, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hospitales y lugares de culto están siendo brutalmente atacados, pero nadie dice nada al respecto.

EE.UU. envía su portaviones a Israel. ¿Qué hace en Israel, qué viene a hacer, qué hará en torno a esto? Allí se apoderará de toda Gaza”, remarcó.

Hizo hincapié en que “echar más leña al fuego” y apuntar a civiles “no le traerá beneficios a nadie”, por lo que pidió evitar cualquier paso que cause más derramamiento de sangre en la región.

Para finalizar, insistió en que la única forma de acabar con el conflicto de larga data palestino-israelí es reconocer el derecho del pueblo palestino a establecer un Estado soberano con las fronteras de 1967.

Erdogan ya había alertado a Israel de las consecuencias de los “ataques indiscriminados” a Gaza cuando habló por teléfono el lunes con su homólogo israelí, Isaac Herzog.

Bombardear de manera colectiva e indiscriminada a los habitantes de Gaza aumentará los sufrimientos y reforzará la espiral de violencia en la región”, enfatizó.

Los ataques ciegos de Israel a Gaza han dejado al menos 900 muertos, entre ellos 260 niños y 230 mujeres, según el Ministerio de Salud palestino.

Los bombardeos han destruido decenas de escuelas, hospitales, y cientos de viviendas y han forzado a más de 200 000 personas a abandonar sus hogares.